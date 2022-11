Alexandre Pire vainqueur en minimes

Les jeunes pongistes namurois se sont retrouvés ce dimanche à Tabora pour le critérium provincial. Dans la majorité des catégories d’âge, les favoris ont grimlpé sur la plus haute marche du podium. En minimes par contre, l’Andennais, Alexandre Pire a signé l’exploit. Classé C4, il devance Noan Piette, son coéquipier, et Sam Fransquet, classés tous les deux C0. « Pas vraiment favori, Alexandre nous a étonnés, lance son papa Sébastien. Il a battu Sam et Noan 3-1. Deux belles victoires. »