Classement des buteurs de P2: Les Dubucq se chargent des buts à Anhée, florilège de doublés à Petigny

Si la 11e journée de championnat n’a pas été la plus prolifique en buts, elle aura tout de même vu Raphaël Deheneffe (Malonne) et Béranger Guillaume (Sauvenière) inscrire un doublé, le deuxième du Malonnois et le premier du Gembloutois.

En série B, le classement n’a pas non plus changé de leader puisque le compteur du Pondrômois Cédric Magis, auteur d’un doublé dimanche (mais pas suffisant pour gagner contre Pesche) totalise 14 goals, soit deux de plus que Maxime Pisvin (Gedinne), buteur aussi face à Schaltin. Si le duo Daniel Patrick Nama (Anhée) et Jérémy Wauthy (Rochefort B) suivent de près (11 buts), ils sont à leur tour talonnés par Damien Baudaux, le capitaine de Pesche auteur d’un doublé contre Pondrôme et en grande forme en ce moment. Il vient d’inscrire 8 buts sur les 5 derniers matches des "Poires".

Les doublés ont été bien plus nombreux qu’en série A, et tout particulièrement du côté des "Leus" de Petigny-Frasnes. Lors de leur démonstration à Molignée (0-7), Romane Zamperetti, Michaël Gjorgjijevski et Charles Wanschoor y sont chacun allés de leur doublé. Xavier Helson (Bioul), Antoine Dubucq (Anhée) et Thierry Nkoué (Tarcienne) en ont fait autant ce dimanche.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la onzième journée de championnat:

P2A

11 buts

Gilsoul (Rhisnes)

10 buts

De Groote (Sauvenière)

9 buts

Laurent (Bossière-Gembloux), Herbiniat (FCO Namur)

8 buts

Poskin (Éghezée)

7 buts

Guede (Bossière-Gembloux), Leruth (Ligny), Hannecart (Naninne), Marion (Wépion)

6 buts

B. Adam (Ligny), Reins (Rhisnes)

5 buts

Leocata (Lustin), Deheneffe (Malonne), Doupagne et Duchêne (Petit-Waret), Dehaye (Rhisnes), S. Guenegand (Wépion)

4 buts

Gillard (Aische B), Bernard (Bossière-Gembloux), Rossini (FCO Namur), Camara (Jambes), Paris (Ligny), Notte (Lustin), Craps (Malonne), Baugniet (Naninne), Joine (Rhisnes), Huygen-Thomas (Wépion)

3 buts

Gourmet (Aische B), Lultz (Bossière-Gembloux), El Kouchaii (FCO Namur), Longin (Grand-Leez B), Fall, Lajili et Salihu (Jambes), Belic (JS Tamines B), Hennau et Mascaux (Ligny), Bottaro et Gondry (Malonne), Baume (Naninne), Harrad et Miler (Wépion)

2 buts

Quandt et Sabbe (Bossière-Gembloux), Perez Avial et Van Achter (Éghezée), Ibrahimi (FCO Namur), Barry, Beguin, Depireux et Genard (Grand-Leez B), Sainthuile (Jambes), Caplier et Mirabella (JS Tamines B), Diz Villanueva (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Mary, Pinchart et Vermeren (Naninne), A. Blavier et Delitte (Petit-Waret), Folens, Militello et Van Vlemmeren (Profondeville), G. Allard, Ancion et Tallier (Rhisnes), Bower et Guillaume (Sauvenière)

P2B

14 buts

Magis (Pondrôme)

12 buts

Pisvin (Gedinne)

11 buts

Patrick Nama (Anhée), Wauthy (Rochefort B)

10 buts

Baudaux (Pesche)

9 buts

Quevrin (Gesves), Collin (Rochefort B)

8 buts

Hassani (Gedinne)

7 buts

Koné (Havelange), Bridoux (Schaltin), Deghorain (Tarcienne)

6 buts

Brouir (Assesse), Descarpentries et Helson (Bioul)

5 buts

A. Dubucq (Anhée), Labar (Assesse), Ar. Bodart (Onhaye B), Giglio et Maistriaux (Petigny-Frasnes), Fadeux et Marchal (Pondrôme), Nkoue (Tarcienne)

4 buts

Huet (Assesse), A. Delcourt (Bioul), Becheker (Flavion-Morialmé B), Demarcin (Gesves), Gigot (Pesche), Poupaert et Zamperetti (Petigny-Frasnes), Antoine et Rochette (Pondrôme)

3 buts

De Maglie et Martin (Anhée), Dunesme et Lincé (Bioul), Leroy (Flavion-Morialmé B), Catoul et A. Sohy (Gedinne), Van Crombruggen (Havelange), Steeno (Onhaye B), Mahin et Piérard (Rochefort B), Mullens (Schaltin), Collinet et Dumont (Surice), Alessandro (Tarcienne)

2 buts

V. Dubois, Frérotte et Hosselet (Anhée), Blasutto et Motte (Assesse), Jadoul (Bioul), G. Hardy (Flavion-Morialmé B), M. Sohy (Gedinne), Julien et Nicolas (Gesves), Bouterbiat et Plaquette (Onhaye B), Durieux (Pesche), Gjorgjijevski et Wanschoor (Petigny-Frasnes), Baudoin et Duriau (Pondrôme), M. Brilot (Rochefort B), Kamba (Rochefort B), Guilleaume (Schaltin), Magotteaux, Sacré et Servais (Surice)