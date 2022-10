Les "Wawas" étaient menés de deux buts à la 42e. Catoul et Wilhemi, sur penalty, semblaient mettre les gars du Champ Ha dans un fauteuil. La réduction du score de De Carpentry relançait le match avant la pause. Un coup franc lointain de Collavo rétablissait l’égalité, que les visiteurs défendaient jusqu’au terme du match.

Onoz 3 - Moustier B 1

Onoz menait 2-0 par Tudisca et M. Scorniciel. Les "Zèbres" revenaient plus déterminés après le café et Nantel réduisait l’écart. Le dernier mot revenait à Fernand Revillod, qui plaçait un heading victorieux.

Profondeville B 1 - Mazy B 0

À 11 au début du match, les hommes de Vincent De Ketelaere allaient se retrouver à dix après dix minutes, en raison de la blessure de Van Hove. À la 33e, Smeesters inscrivait le seul but. Les "Marbriers" dominaient le second acte, sans inquiéter la défense des "Rouges".

Jemeppe 8 - Emines B 1

Dethier, un doublé de Noa Malaise et une rose de En Naimi ont mis les visités sur orbite. David Malaise inscrivait le 0-5 à la 46e. Seumaye sauvait l’honneur visiteur à la 65e. En fin de match, Willaert, Delforge et El Kamichi fixaient la lourde addition.

Salzinnes-Namur 1 - Flawine B 2

Sur un ground difficile, les visités trouvent la faille via Tangnatchim. Les "Gozettis" reviennent par Maniscalco. La reprise est partagée. À la 78e, via le piquet, Maniscalco offre les trois points aux visiteurs.

Wépion B 7 - Ham 2

Les "Fraisiers" se détachent avant la pause par Oubouaziz (2), Werea et Bastin. Werea Bernard et Petit alimentent le boulier visité. Un doublé de Wattier atténue la note.

Temploux 4 - Namêche 2

Bajraktari est le premier buteur, pour le compte des "Carriers". Avant la mi-temps, Naze et Verstrynge inversent la situation. Rase fait le break. Un écart contesté par Sabri. Nazé assure le succès temploutois.

Jambes B 2 - Wartet 3

Dès la 2e, P. Fichera trompe Matagne (1-0). Les visiteurs réagissent, mais les tirs de Dohy et de Thone n’inquiètent pas Spitsaert. La solution vient d’une phase arrêtée, superbement exécutée par Warnant. Lamour et Segat voient leurs envois stoppés par un Matagne attentif. Grosses occases pour les Wartetis Remacle et Dubois à la reprise. C’est encore Warnant qui trouve la solution sur coup franc. Juste après l’exclusion de Segat, Dohy assène le coup de grâce aux "Bleus". À 9 (rouge pour Wargnier), ceux-ci reviennent par Lamour.

«Manque de concentration»

Les Jambois ont dû baisser pavillon, encore une fois à domicile, face à un concurrent direct. À la grande déception de leur coach Roby Certo. «Nous nous sommes battus nous-mêmes, regrettait-il. Il y avait une consigne principale avant le match : s’isoler dans sa bulle pour se concentrer sur le match. Nous avons manqué d’intelligence et de concentration». Notamment sur le second coup franc amenant le second but adverse. «Mais aussi sur nos cartons rouges. À 11 contre 11, je savais que l’adversaire allait craquer physiquement mais à 9 contre 11.» David Truant était satisfait du succès des siens comme sa présidente Fabienne Lebrun. «Nous avons réalisé une très bonne seconde période avec beaucoup d’engagement. Nous avons joué avec nos ressources car nous avons beaucoup de blessés. Mais, tout le monde s’est donné à fond pour arracher cette belle victoire face à une forte formation jamboise.»