Arbitre: Masset.

Cartes jaunes: Sanchez, Delporte, Boujabout.

Buts: Fraiture (1-0, 3e), F.Fromont (1-1, 24e et 2-2, 57e), Boudin (2-1 pen. 44e), Broutin (3-2, 86e), Lengelé (3-3, 92e).

NISMES: Rousseau, Wallon, N.Depotter, Nava Fernandes, Horé (60e Broutin), Delporte (63e Yedoh), Dubuc, Boudin (88e Bendaha), Fraiture, Sanchez (55e Minet), Ghazi.

SPY: Matriche, Rhatay, Fournier (63e Verstraete), Jorand, L.Fromont, F.Fromont, Autequitte, Barry (46e Lengelé), Hody, Boujabout, Sustendal.

Dans les rangs nismois, Rousseau fait son retour dans les cages au détriment de Sauvage, retenu par ses obligations professionnelles. D’entrée de jeu, les "Bleus" montrent leur envie. Sur sa première possibilité, Nismes trouve le chemin des filets. Boudin lance intelligemment Horé sur son flanc droit et centre en première intention au second poteau. La défense des "Spirous" est surprise et Benjamin Fraiture n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets. Les hommes d’Eddy Broos sont cueillis à froid, mais relèvent rapidement la tête. Au quart d’heure, Boujabout prend la défense de vitesse, décale à Sustendal et, avec un faux rebond, sa frappe trompe presque le gardien nismois. Finalement, l’égalisation vient dix minutes plus tard, des pieds de l’inévitable F.Fromont, parfaitement placé au premier poteau sur un corner de son frère. Nismes reprend l’avantage juste avant le repos. Une faute de main est sifflée dans le rectangle et Boudin se charge de convertir le penalty.

Comme attendu, Spy pousse à la reprise et est récompensé de ses efforts. Alors que son frère Lukas a une possibilité, repoussée par Rousseau, Florian décoche une frappe croisée pour remettre les deux équipes à niveau. Tant les Nismois que les "Spirous" se créent de belles occasions, via Verstraete et Boudin. C’est finalement le joker de luxe, Broutin, qui redonne l’avantage à ses couleurs. Alors que l’on se dirige vers un succès visité, Lengelé profite des largesses défensives nismoises pour offrir un point à Spy. Un résultat logique, dans une rencontre qui a tenu ses promesses.

Florian Fromont : «Mieux que mes 22»

«J’avais dit que le premier qui marquerait serait le vainqueur, confiait le double buteur du jour. Finalement, c’est un partage qui ponctue ce choc entre deux belles équipes. Un résultat logique, car chacun a eu ses occasions. On commence la deuxième tranche avec un point. À nous d’en prendre trois la semaine prochaine contre Dinant, pour pouvoir les dépasser au classement. Un objectif de buts? J’avais dit que je voulais faire mieux que mes 22 de l’an passé.»

Bareck Bendaha : «Trois cadeaux»

«Je ne suis vraiment pas content du résultat, car on encaisse à 20 secondes de la fin, pointait le coach nismois. Trois cadeaux et c’est trois goals, en face. Eux, ils la mettent directement dans la boîte. Mais l’absence de Houche a fait mal. Avec lui, on ne se prend pas ces trois buts. Il aurait directement mis le ballon dehors.»