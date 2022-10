Cartes jaunes: De Smet, Rucquois, Leemans, Kwembeke.

Carte rouge: Bojovic (59e, 2 cj).

Buts: Boudar (1-0, 5e), Crame (1-1, 25e ; 1-2, 90e+5).

TAMINES: Aromatario, Leemans, Boudar, Bulfon (67e Pratz), Bojovic, Becquevort, Basile, Belic (71e Charlier), Gahouchi (65e Martinelli), Mwemwe, De Smet.

SAINT-SYMPHORIEN: Polain, Citron, Soares, Ulens, Kwembeke, Drouven (80e Revercez), Strobbe, Erculisse, Rucquois, Crame, Mabille.

Dans un match où Saint-Symphorien pouvait décrocher sa place au tour final, les duels et la tension étaient au rendez-vous. Après cinq minutes de jeu, Belic voit sa tête repoussée par le gardien mais Boudar est à l’affût et ouvre le score (1-0). Par la suite, les visiteurs poussent pour égaliser. Mais Aromatario est attentif sur plusieurs tentatives adversaires.

Sale soirée pour Bojovic

À la 25e, Bojovic crochète l’attaquant sur un centre venu de la gauche. Penalty ! Crame prend calmement le gardien taminois à contre-pied (1-1). Cinq minutes plus tard, c’est au tour de Bulfon d’obtenir un penalty. Bojovic s’en charge et touche le poteau avant de la pousser au fond. Mais le but est annulé puisqu’il ne pouvait pas reprendre le ballon s’il touchait un montant.

À une demi-heure du terme, Bojovic commet une faute sur une contre-attaque et reçoit une seconde carte jaune. Tamines fait le gros dos en réussissant à partir en contre à plusieurs reprises. Sur un corner, Basile sauve notamment un ballon sur la ligne. Mais à la 95e, Crame inscrit son deuxième but après une mésentente dans la défense taminoise et permet à Saint-Symphorien de remporter la tranche et sa place au tour final (1-2) !

Cette défaite est cruelle pour les Taminois qui ont montré une belle combativité durant plus d’une demi-heure à dix contre onze.