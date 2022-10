Arbitre: Henrot

Cartes Jaunes: Kouadio, Sacré K, Kulkens, Bukran, Pingaut, Chenon

Carte rouge: Maillard (32e)

Buts: Wauquaire (1-0, 3e), Kouadio (1-1, 19e), Pirson S. (2-1, 69e), Carpiaux (2-2 c.s.c., 84e)

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Carpiaux, Preudhomme, Sacré S., Leblanc, Jacques (Pirson G., 74e), Camara (Lorent, 42e), Wauquaire, Collard, Sacré K. (Pirson S., 63e), Kulkens (Guidon, 63e)

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Warzée, Kouadio, Kleinkenberg, Evrard (Godfroid, 46e), Bukran, Defays (Vestens, 72e), Maillard, Pingaut, Chenon.

À peine le temps pour les joueurs de se mettre en place que Minet relâche un long ballon venu des pieds de Kulkens. Wauquaire, en renard des surfaces, en profite pour donner l’avance à ses couleurs (1-0).

Un penalty non-sifflé à la 12e aurait pu permettre aux Hesbignons de planter le 2-0 mais ce sont finalement les "Verts" qui égalisent par Kouado (1-1). Les deux formations produisent un beau football et les débats restent équilibrés même après l’exclusion de Maillard à la 33e. "Même à 11 contre 10, ils ont continué à se battre comme s’ils étaient au complet, avoue le mentor Fernelmontois. Ils sont très forts physiquement et techniquement."

Les hommes de Benjamin Joine reprennent les rênes grâce à une belle combinaison ponctuée par un but de l’inévitable Simon Pirson. C’est ce moment que le Condrusien choisit pour monter en puissance et se lancer à l’assaut du but adverse. Après une série de corners infructueux, un centre fuse dans le paquet de joueurs agglutinés devant la cage et l’infortuné Carpiaux trompe son propre gardien.

"À 10 contre 11, on s’est transcendés, explique Damien Trimboli. On débute mal la partie, mais on a le mental qui nous permet d’aller chercher le point en fin de match."