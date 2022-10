Sinsin et Faulx se quittent dos à dos

Miécret 1 – Bioul 2

Les visiteurs prennent l’ascendant sur le match et Alexandre fait 0-1 à la 11e. Miécret ne baisse pas les bras et Dumont égalise sur penalty. Après la pause, Bioul change de mentalité et Alexandre donne l’avantage à son équipe à la 66e.

Boninne 2 – Denée 2

Boninne commence fort et l’équipe est récompensée par un but de Ruymbeke à la demi-heure. Boninne pousse pour se mettre à l’abri mais manque de réalisme. En seconde période, Coulon fait 2-0 à la 55e. Denée ne se laisse pas abattre et Bourgeois va tout d’abord réduire l’écart à la 61 e. Bourgeois va arracher le nul 7 minutes plus tard.

Ohey 5 – Union Dinantaise B 0

Les visiteurs sont venus défier les Oheytois avec une équipe relativement jeune (seulement 3 joueurs au-dessus de 20 ans) et se défendent bien malgré le score. Dechanet ouvre le marquoir après 10 minutes. Depas double la mise à la 20e. Gauthier fait le coup du chapeau dans les 20 dernières minutes. Le match a été très bien arbitré par M. Defever.

Condrusien B 5 – Achêne 0

Kosova ouvre la marque après seulement 5 minutes de jeu. Le Condrusien a la mainmise sur le match mais n’arrive pas à se mettre à l’abri. Dans le second acte, Vestens met les siens sur orbite dès la reprise. Pleugers tue tout espoir à la 60e. Kosova et Vestens s’offrent un doublé dans le dernier quart d’heure.

Sclayn 1 – Assesse 0

La première mi-temps est à l’avantage de Sclayn qui se crée plusieurs occasions et touche le poteau. Assesse se montre dangereux sur plusieurs phases avec un poteau aussi. Les Assessois débutent leur seconde période avec plus d’intensité physique et prennent le jeu à leur compte. Les visiteurs réussissent à se créer plusieurs occasions mais manquent de réalisme. Sclayn réussit grâce Huyghebaert à prendre l’avantage sur corner en fin de match. Assesse poussera pour arracher l’égalisation, en vain.

Sinsin 1 – Faulx 1

Le match est équilibré mais Jacques exploite une erreur défensive sur corner pour faire 0-1 avant la mi-temps. Malgré une réaction de Sinsin en seconde période, Faulx a 2 grosses occasions pour creuser l’écart. Sinsin pousse et réussit à égaliser par Nicosia à la 78e.