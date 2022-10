11-19, 24-6, 9-9, 28-15

PROFONDEVILLE: Didion 14 (3x3), Lizin 8, Bouillon 13 (1x3), Arnould 7, Flahaux 4, Gaux 11 (1x3), Romnée 9, Bouchat 5

Début de match compliqué pour les Sharks qui se font surprendre par les jeunes Pépines, venues à 7 à la Hulle. "Inconsciemment, les filles ont cru que ça serait facile en voyant cela, juge le coach mosan, Jordan Mouchart. Il a fallu les conscientiser et dans le 2e quart, nous avons joué notre basket." Plus intransigeantes défensivement, les "Bleues" reviennent à la hauteur des Liégeoises et passent devant pour ne plus jamais être rattrapées. Une victoire importante avant le duel plus compliqué face au BC Mons.