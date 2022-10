Quatre cartes rouges et l’ambulance

Ce dimanche à Vedrin il ne fallait pas être pressé de rentrer à la maison. Pourquoi ? Tout d’abord, le fait le plus important, est le malaise juste avant la pause du beaurinois Gauthier Suray qui a nécessité l’arrivée de secours et son transport à la clinique. Aux dernières nouvelles ce dernier paraît hors danger. Le second fait majeur est intervenu à l’heure de jeu lorsque l’arbitre a dû faire face (arrêt momentané du match) à de fortes rouspétances de plusieurs joueurs. C’était la rouge pour Broyer, pour T. De Becker et pour Nzinga.