Dans un match haché par de nombreuses fautes, les "Aviateurs" ont décanté la situation dans les 20 premières minutes, en se détachant par M. Raskin (2) et Collinet. Les "Mauves" ont réduit la marque, avant que M. Raskin ne continue son festival. Florennes a ensuite géré son avantage, non sans que M. Raskin n’ajoute un doublé à son compteur.

Olloy 3 - Clermont 3

Les visités déflorent la marque par Pierre, suite à une erreur du gardien clermontois. Un doublé de Duverger remet les "Verts" en selle. Scheepmans rétablit la parité. Les Ollégiens repassent devant via Husson. Clermont arrache un point par Gaspard.

Somzée B 1 - Saint-Gérard 6

Net succès des Brognois, qui en profitent pour se rapprocher du leader. Le marquoir affichait 0-4 à la mi-temps. Désirant, Depree et un doublé de Libert avaient placé les hommes de Laurent Dimanche en bonne position. Defoy signait le 0-5 après le café. Canivet sauvait l’honneur visité. Defoy ponctuait par un second but personnel.

Thy-le-Château B 4 - Treignes 2

Les "Métallos" attendent la 39e pour voir Ganty concrétiser leur domination. Le marquoir s’accélère à la reprise, avec l’égalisation visiteuse de Forlaï. Les troupes de Thierry George haussent le rythme et en sont récompensées par des réalisations de Bagnolini, Mayne et Ganty. Lange fixe les chiffres.

Ham B 3 - Philippeville B 1

"Nous avons eu le plus d’occasions et notre succès est logique, face à des Étoilés battants et volontaires", informe le T.1 de Ham B, Frank Van Crutsen. Les Hannetons ont pris leurs distances par Muaremi et Calvy. Chavez rendait espoir aux Frontaliers. Le but de Hody le leur enlevait.

Falisolle-Aisemont B 0 - Étoile Taminoise 4

Le derby a été nettement remporté par les Étoilés de Maurzio Lomanto. Oostens donnait une avance d’un but aux siens avant le café. Libert et Di Cicco (2) assuraient ensuite le derby aux visiteurs.

Fraire 0 - Tarcienne B 3

Cédric Didion en villégiature, c’est son adjoint Alessio Di Padova qui a conduit les visiteurs à la victoire. Après un but contre son camp de Callaert, Tarcienne doublait la mise via Salvatore. Dogot confortait la victoire visiteuse.

Surice B 1 - Lesve Arbre 1

Le solide jeu visité, mais aussi une part de réussite avec trois lattes concédées par les visiteurs, ont permis ce petit exploit des hommes de Colin Denis. Les Lesvois défloraient les premiers le score par Marlier. Mais cela n’enlevait aucunement l’allant visité, récompensé par une égalisation du revenant De Vito.

Surice a accroché le leader

Est-ce un petit relâchement après le gain de la première tranche? Un manque de réussite ou de concrétisation? Pour le coach des «Fromagers», Colin Denis, le mérite du partage glané face à Lesve-Arbre (1-1) revient surtout à son équipe. «Nous avons livré un très gros match, face à une excellente équipe. Au nombre d’occasions, le succès aurait pu tomber chez les Mosans, mais au niveau du solide jeu que nous avons développé, la pièce aurait pu tomber de notre côté. Je pense que ce score de parité est logique. Avec un excellent arbitre volontaire, nous avons vécu un beau match.» Ce tour de force l’encourage à dire que son noyau est sur la bonne voie. «Nous montons en puissance», assure Colin Denis, qui en atteste via les compliments reçus de ses derniers adversaires. «De plus, voir le but égalisateur inscrit par Di Vito, longtemps resté à l’écart des terrains, fait autant plaisir.» Un exploit à confirmer dès la semaine prochaine.