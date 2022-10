A la reprise, les Sang et Or insistent et M. Delcourt creusent l’écart.

Stampe entretient le suspense mais Alex Delcourt et Libambu-Mawusse profitent des espaces pour corser l’addition. Tonglet fixe les chiffres à la 89e.

Tarcienne 2 – Gesves 0

Le premier acte se clôture sur un score vierge.

Les Mauves prennent l’ascendant à la reprise et après deux frappes sur la latte signées Alessandro et Oubella, Nkoiue trouve l’ouverture à la 60e avant de doubler la mise un quart d’heure plus tard.

Gedinne 2 – Schaltin 1

Les Gedinnois débutent pied au plancher avec dès la 2e, un but d’Antonin Sohy. Les Schaltinois répliquent et égalisent par Bridoux à la 9e. Les Ardennais maintiennent la pression et à la 34e, Pisvin place un heading victorieux.

"Après la pause on a gaspillé les occasions, lance Maxime. On fait toutefois la bonne opération."

Rochefort 3 – Anhée 3

Les Rochefortois prennent les commandes sur un penalty converti par Collin. Les Mosans réagissent et renversent la vapeur avant le repos, sur des réalisations de Yohan et Antoine Dubucq.

Dès la reprise, Antoine Dubucq creuse l’écart. Les visités mettent toutes voiles dehors et dans les dernières minutes arrachent le partage via Mahin et Wauthy.

Molignée 0 – Petigny 7

Victoire logique des Leus. Dès la 9e, Giglio déflore la marque. Gjorgjijevski double la mise et Zamperetti sur penalty creusent l’écart avant le repos.

Au second acte, les Couvinois poursuivent leur festival offensif avec des réalisations de Gjorgjijevski, Zamperetti sur penalty et un doublé de Wanschoor.

Assesse 4 – Flavion B 0

Si les visités mettent la pression il faut attendre la 31e pour voir Servais trouver la faille dans la défense visiteuse.

Au second acte, les Assessois passent la vitesse supérieure et consolident leur succès via Huet, Labar et Blasutto.

Pondrôme 3 – Pesche 4

Les Beaurinois débutent pied au plancher avec un but de Hassani. Peu après Magis signe un doublé.

Les Fagnards sortent alors de leur réserve et Baudaux, auteur d’un doublé, relance le suspense avant le repos.

Les Poires insistent et Gravier égalise avant que Génicot ne renverse la vapeur ; En fin de rencontre, le gardien visiteur Thiry détourne sur la latte un coup franc de Magis.

Onhaye 5 – Surice 2

On joue depuis deux minutes quand Marchal trompe son gardien.

Les promus réagissent et Bouterbiat rétablit la parité. Peu après la demi-heure, Surice reprend l’avance via un auto-but de Marchal.

Après la pause, les Walhérois haussent le ton et Puche égalise à la 47e.

Steeno renverse la vapeur à l’heure et Tasiaux et Plaquette corse l’addition.