Nul logique entre Biesme B et Somzée

Biesme B 1 - Somzée 1

Deux penalties ont décidé de l’issue du duel. Bordenga avait ouvert la marque (0-1). T. Graulus a égalisé. "Un beau petit derby. Un partage logique", précisait le T1 local Denis Degueldre.

Pesche 1 - Thy-Château 3

Battus pour la première fois de la saison le week-end passé, les leaders ont repris leur marche en avant. Baelden trouvait la faille à un moment psychologique important (0-1, 43e). Magniez pensait offrir un point aux Poires (1-1, 76e). Mais Angeli (1-2, 81e) et Baelden (1-3, 89e) ne l’entendaient pas de cette oreille.

Dinant 6 - Ardennaise 0

Les Copères, après avoir viré en tête au repos (2-0), ont donné au score des allures tennistiques. Polomé (2), Delveaux, Lamquet, Petit et Tahir se sont partagé les buts mosans.

Hastière 2 - Frontières 0

Sur un corner mal repoussé, Keita plaçait le ballon dans le petit filet (1-0, 22e). Loviny doublait la mise sur penalty (2-0, 45e). En seconde période, les visités géraient leur avance. Les Frontaliers frappaient de nombreuses fois à distance, sans danger pour le gardien local.

Couvin B 3 - Rienne 1

Menés 0-1 sur un but de Chayot, les Fagnards ne doutaient pas longtemps. Nicolas égalisait dans la foulée (1-1, 21e) avant d’être emmené en ambulance pour une épaule douloureuse. Les exclusions de Pisvin (deux cartes jaunes, 43e), de Colson (carte rouge, 56e) et de Simon (deux cartes jaunes, 68e) sonnaient le glas des espoirs riennois. Entre-temps, Ciftci avait doublé la mise sur penalty (2-1). Laeremans fixait les chiffres (3-1, 77e).

Philippeville 2 - Houyet 1

Les Étoilés poursuivent leur remontada. Cinquièmes, ils ne comptent plus qu’un point de retard sur la quatrième place. Menés 0-1 (14e Dubois), ils se lançaient dans une course-poursuite ponctuée par Dumont (1-1, 78e) et Piret (2-1, 85e). Le visiteur Bouché recevait un second bristol jaune dans les arrêts de jeu (92e).

Vencimont 7 - Nismes 0

À la poursuite du leader, les Vencimontois n’ont pas fait dans la dentelle face à des Crayats dépassés en première période. Le repos était atteint sur un score de forfait. Le second acte était moins déséquilibré. Dion (2e, 35e), Baijot (12e, 33e), Nollevaux (13e), Jeanbaptiste (70e) et Romnée (86e) se sont partagé les buts.