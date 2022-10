19-27, 17-23, 27-17, 23-8.

NATOYE: Van Landschoot 11, Héraly 8, Targez 1, Pirlot 16, T. Legros 3 (1x3), Georges 2, Cleymans 2, Beuken 8 (2x3), Van Doninck 23 (5x3), M. Legros 10 (1x3).

Natoye passe à travers de sa première mi-temps. Il accuse 14 points de retard à la pause. "Le jeu de Ninane, basé sur de la rapidité et des shoots en périphérie, nous a mis en difficulté", admet le coach, Laurent Costantiello. À la reprise, les Natoyens attendent cinq minutes avant de dévoiler leur vrai visage. Dominants au rebond et précis à distance, à l’image de Van Doninck, ils se montrent par ailleurs plus agressifs en défense et inversent la tendance. Natoye a un bilan de cinq victoires en six matchs.

Belgrade B 84 – Linthout 70

18-24, 35-8, 16-22, 15-16.

BELGRADE: Mikombe, M. Marchal 3 (1x3), Debry 3, Davreux 22 (2x3), Duchene 9 (2x3), Vermeren, T. Marchal 3 (1x3), Ndiaye 5 (1x3), Nelkofski, Hucorne 19 (1x3), Bampolineza 10, Suairia 10 (2x3).

Stressés, les Belgradois laissent Linthout multiplier les contre-attaques (18-24, 10e). Dans le deuxième quart, ils corrigent ces petits défauts et, en rythme, ils réalisent des stops et enchaînent les tirs primés. Ils ponctuent dix minutes de haut vol (53-32 au repos). "En deuxième période nous ne sommes pas parvenus à répondre à l’intensité de Linthout, confie Didier Themans. Ils sont revenus à neuf points mais on a contrôlé le match. On aurait pu malgré tout se faciliter la tâche avec une meilleure qualité de jeu."

Beez 89 – Charleroi 93

27-24, 24-18, 18-26, 20-25.

BEEZ: Mullenders 6, Jaumotte 18 (4x3), Dendas 17 (4x3), Trausch 10 (2x3), Geubel, Gailly 3, Borlon 17 (1x3), Van Hamme, Forget 4, Geradon 2, Chapelle 12 (1x3).

CEP: Tshiteya 30, Cirelli 12, Efomi 6, Lambot 22, Steinier 7, Itangishaka, Degimbe 16 (4x3).

Face à l’armada carolo, Beez n’est pas passé loin. Si Tshiteya et Lambot sont intenables en un contre un, les Beezois impressionnent en périphérie (51-42 à la pause). Les individualités du CEP ont l’instinct de marquer mais Beez garde l’avantage (89-86, 38e). Didier Prinsen: "Je trouve qu’on a attaqué trop l’anneau, et la victoire finit par nous échapper. Les différentes sorties pour problèmes de faute et pour blessures ont également eu leur influence."