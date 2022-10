BRAINE (17/27 à 2 pts, 8/27 à 3 pts, 9/10 LF, 38 rbds, 18 ass., 16 ftes): KROSELJ 9 (1x3), LEBLON 2, Sarr 10, Tadic 4, LELIK 15 (3x3), Uro Nilie 7 (1x3), LINDSTROM 12 (2x3), Devos L. 2, FOGG 6 (1x3).

NAMUR (18/38 à 2 pts, 3/23 à 3 pts, 7/14 LF, 33 rbds, 13 ass., 12 ftes): WILSON 16 (2x3), DOSSOU 2, Asoro 2, Saucin 0, RUPNIK 3, VAUGHN 19, KJARTANSDOTTIR 0, Carpréaux 10 (1x3).

On ne va pas se mentir, on s’est un peu ennuyé samedi soir à Braine et le peu de ferveur des spectateurs peut laisser penser qu’ils ont été plongés dans un état soporifique à l’image du duel.

On a pourtant cru les Brainoises lancées vers un succès plantureux après le coup de maître du coach Dusart qui demandait une zone alors que le marquoir indiquait 3-8 et qu’on ne jouait que depuis moins de trois minutes. "Sans cela, je ne suis pas sûr qu’on aurait gagné parce qu’on avait dû mal à tenir Wilson, justifiait le coach brainois à l’issue du match. On a une équipe cette année qui joue assez bien la défense de zone. On a en tout cas montré plus de solidarité avec la zone."

Un changement tactique qui perturbait l’organisation offensive namuroise, comme le soulignait la capitaine Carpréaux. "On avait pourtant bien commencé. Mais Braine propose un beau basket et Fred Dusart est tellement bon qu’à un moment donné, il a fait le choix de jouer en zone et cela a cassé notre rythme."

Mené 26-10 à la 12e, Namur, sous l’impulsion du duo Vaughn-Wilson, n’allait toutefois pas baisser les bras et plantait un 0-13 (26-23) en cinq minutes, facilité, il est vrai, par de trop nombreux cadeaux brainois (21 pertes de balle au total). Si la tension montait d’un cran, le rythme, lui, restait lent. "Physiquement et agressivement, on n’a pas été au niveau et on a senti plus d’enthousiasme du côté de Namur", confirmait le coach des Castors.

Le collectif et la réussite à distance (30% d’un côté, 13 seulement de l’autre) allaient faire la différence en seconde période. "C’était un match compliqué, notait Marjorie Carpréaux, auteur de 10 points, 4 assists et 4 rebonds. Sur le plan personnel, j’ai enfin retrouvé mon jeu, mais on perd et donc c’est un sentiment mitigé. On a eu de belles séquences, mais il y a encore un problème de rythme dans l’équipe et de connaissance des systèmes, mais c’est logique parce qu’on ne s’entraîne que depuis un mois seulement. Il y a encore beaucoup de réglages à faire."

Et cela, avant jeudi où Namur s’en ira défier Benfica en EuroCup.