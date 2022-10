Les Biwacks doivent attendre la 35e pour ouvrir la marque par Degée. À la 42e, Henrotte double la mise andennaise. El Khoury ne l’entend pas de cette oreille et réduit l’écart à la 45e. Labye va faire le break à la 61e. Les Namurois tentent de réagir en vain alors que les visités vont toucher les poteaux à deux reprises.

Mazy 1 – Andoy-Wierde 2

Les Namurois sont plus efficaces que les Marbriers devant le but et prennent le large sur des buts de Emrullahu et Albarawi aux 17e et 26e -. À la 43e, un penalty réussi par Michaux rend l’espoir aux Gembloutois. La reprise est fort équilibrée même si le gardien local Journée doit sortir deux beaux arrêts.

Yvoir 4 - Leuze B 2

Les Mosans semblent avoir pris leurs marques dans la série même si c’est le visiteur Lambermont qui trouve le 1er l’ouverture à la 5e. Torres-Guerreiro et Sostrate vont inverser la tendance avant le café. Le même Sostrate inscrit son 2e but personnel à la 65e suivi de son équipier Machiels à la 68e. Lambermont atténue l’addition à la 90e.

Schaltin B 2 - Natoye 4

Les hommes de David Brasselet se mettent à l’abri dès la première période via des buts de Hannecart, Simon et Condé. À la 42e, Weibel sur penalty réduit l’écart. Le but de Condé à la 55e rétablit les distances initiales. À la 66e, Weibel inscrit le dernier but de la partie.

Taviers B 5 - Ohey B 2

Le visiteur Toussaint met les siens aux commandes à la 10e. À la 26e Zicot va égaliser avant que le buteur local Demain n’inscrive un triplé dont un but sur penalty entre la 30e et la 36e. La reprise est équilibrée et Macq en profite à la 72e pour réduire la marque. Un dernier pion de Demain à la 86e fixe les chiffres.

Namêche B 0 - Naninne B 6

Les Mauves avaient fait le plus gros du travail au premier acte avec quatre réalisations de De Bisschop, Nganga, Jacquet sur penalty et Wintquin. Les hommes de Marc Hager allaient ajouter encore deux buts en seconde période par Jacquet et Pochet.

Bonneville 1 – Fernelmont-Hemptinne B 6 (arrêté)

Rien ne va plus chez les visités depuis leur première défaite. Les Hesbignons menaient 1-4 à la pause (Souhaib, Campinne et Calvi (2)) avant qu’Étienne ne sauve l’honneur à la 43e. Calvi et Ajhrourh vont ajouter deux roses au bouquet visiteur après les citrons. La partie, arbitrée par le coach visiteur Anthony Ronvaux va dégénérer côté bonnevillois et le referee se voit contraint de stopper le match à la 85e.

Gesves B 0 - Éghezée B 0 (arrêté)

La partie fut stoppée après un quart suite à la grave blessure (fracture du tibia) subie par le jeune gardien Simon Stas. Le temps que l’ambulance prenne en charge le blessé et le match ne pouvait être repris, les Hesbignons étant aussi trop choqués pour continuer. Prompt rétablissement au gardien des Sang et Marine opéré ce lundi.

Deux matchs arrêtés : entre colère et tristesse

Une rencontre qui ne va pas à son terme, c’est toujours triste pour les amateurs de foot, en particulier les 22 acteurs. Les raisons peuvent être différentes et engendrer des sentiments également contrastés. À Bonneville, c’est la colère qui a prédominé lors de l’arrêt du match contre Fernelmont à la 85e. «Les joueurs de Bonneville devenaient agressifs tant en paroles qu’en gestes dangereux et j’ai préféré arrêter», se justifie Anthony Ronvaux, le coach hesbignon. La rentrée aux vestiaires a d’ailleurs tourné en pugilat. Un nouveau cas à régler au CP sur base du rapport du T1 de Fernelmont, en toutes occasions fair-play. Par contre, à Gesves, l’arrêt de la partie a suscité angoisse et tristesse dans les rangs d’Éghezée après la grave blessure du gardien Simon Stas. Ce dernier était venu pour dépanner en remplacement du gardien titulaire, malade. Nous souhaitons beaucoup de courage et un prompt rétablissement à l’intéressé et à ses coéquipiers pour les semaines à venir.