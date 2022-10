Arbitre: Sakizci.

Cartes jaunes: Wuillot, Tachenion, Granville, Valenti.

Buts: Granville (0-1, 47e), Privitera (1-1, 52e), Lorenzon (1-2, 69e), Debelic (2-2, pen. 84e), Fastrez (2-3, pen. 87e).

TERTRE-HAUTRAGE: De Amicis, Vermeulen, Privitera, Wuillot, Valenti, Rébéré, Tachenion (72e Danese), Schifano, Debenest (82e Tommasi), Debelic, Mutombo (66e Sardo).

ONHAYE: De Vriendt, Defresne, Granville, Fastrez, Gall, Gilain, Lizen (76e Poncelet), Teklak (76e Leclef), Guerri (92e Kembi), Guiot (72e Bastin), Lorenzon.

Les Walhérois ont pensé s’emparer de la première tranche, avant d’apprendre le but tardif et décisif des Symphorinois à Tamines. "Il n’a pas manqué grand-chose, mais si on prend à nouveau vingt points lors des deux autres tranches, on sera au tour final. Et n’oublions pas qu’on a déjà rencontré quasi tous les cadors de la série", confiait Lionel Brouwaeys, qui avait récupéré Defresne en défense centrale et choisi de titulariser Teklak sur le flanc droit, pour ce rendez-vous sur le large terrain du stade St-Lô. Le duel démarrait par une grosse occasion de Guerri, dont le tir croisé était dévié par De Amicis, avant de se montrer plus avare en actions abouties. "On est tellement lents qu’on les endort, en fait", suggérait une supportrice visitée. Onhaye remettait toutefois un coup de pression en fin de premier acte, en forçant quelques corners dangereux. Mais c’est à la reprise que les débats s’emballaient, avec Guerri comme principal détonateur. Sur un second corner visiteur d’affilée, le ballon parvenait à Granville, qui ajustait un geste de buteur pour ouvrir le score et son capital but. La réaction des Hennuyers venait des airs, avec une tête de Debenest contraignant De Vriendt à la parade. La suivante, sous la forme d’un corner trouvant Privitera au second poteau, leur permettait d’égaliser. Onhaye remettait l’ouvrage sur le métier et une remise de la tête de Teklak, sur service de Guerri, offrait la balle du 1-2 à Lorenzon. Mais les "Rouges" n’étaient pas au bout de leurs peines, car Debelic ramenait les siens sur penalty, malgré le bon choix opéré par De Vriendt, effleurant le cuir. Ce n’était pourtant pas le dernier rebondissement, car l’arbitre sifflait un second coup de réparation, dans l’autre rectangle, pour une poussée sur Bastin. Fastrez ne tremblait pas pour rendre un avantage définitif à son équipe. Qui ne boudait pas son plaisir. "Un match, ça se construit et on l’a fait avec sérieux. On a été patients et bons dans le contenu. On s’est juste fait peur sur quelques longs ballons", concluait le T1 visiteur.

Teklak : «On a bien réagi»

Victime d’une déchirure à un adducteur à Winkel, fin août, Youri Teklak a fait son retour dans l’équipe ce dimanche. «Ce ne fut pas un match facile, mais on a chaque fois bien réagi après les égalisations adverses, dues à de petites erreurs de notre part, expliquait le défenseur droit. Les trois points sont mérités. À la mi-temps, on nous a dit que St-Symphorien faisait match nul aussi. Après notre troisième but, on a cru que la tranche était pour nous. Il s’en est fallu de peu, mais notre bilan est positif.»

La première sans «Lambi»

«Cette victoire était impérative, après notre 1 sur 6 face à Manage et Mons et avant d’aller à Tournai», précisait «Lio», qui y sera privé de Gilain (3ejaune) et toujours de Lambert. «Je dois refaire une IRM en décembre. Je ne ressens plus rien, mais suis au repos pour quelques semaines encore. S’il faut passer par là… Et puis, ils ont fait le travail sans moi, cette fois», souriait «Lambi.»