Arbitre: Parent

Cartes jaunes: Delvaux, Galer

Carte rouge: Struvay (90e+2, 2 j.)

Buts: Baudoin (1-0, 39e), Farikou (4-0, 53e, 73e et 75e).

MEUX: Pignolet, Rossignol-Burgos (73e Soffie), Farikou, Cloots (43e Rouffignon), Cinier, Mazy Bajraktari Delvaux (79e Mercier), Toussaint, Baudoin Roldan-Simon

HAVERSIN: Dieudonne, Galer (46e Davin), Gonset (79e Thonin), Tricnaux (57e Kone), Pellegrino, Solot (57e Piraux), Sibiliano, Corhay, Mohimont, Leclercq, Struvay

Les "Verts" n’avaient plus gagné depuis la quatrième journée. Et c’est donc chose faite depuis ce samedi face aux néo-promus d’Haversin, très déforcés.

Dominateur, les visités occupent la moitié de terrain visiteuse mais ni Roldan-Simon, ni Mazy, ni Baudoin (Transversale) ne prennent Dieudonné en défaut. Mais, à la 39e, la patience des "Verts" est récompensée par l’ouverture du score (Baudoin, score au repos).

À la reprise, Meux reste dominateur et, à la 53e, d’un tir placé, Farikou réalise le break. Dix minutes plus tard, en contre et au duel avec Dieudonné l’ami Francis remet le couvert avant de clôturer en beauté 2 minutes plus tard sur le même type d’action (4-0). Dans les arrêts de jeu, Struvay se voit montrer sa deuxième jaune mais tout était plié depuis pas mal de temps.

"Avec la manière, nous avons tenu le zéro derrière, se réjouissait Claudio Batatinha. Nous avons été sérieux et patients car nos efforts ont été récompensés en fin de premier acte. Notre pressing nous a permis d’inscrire rapidement le deuxième au début du second acte avant de dérouler par la suite. Et je suis aussi content pour Françis auteur d’un hat-trick."

"Durant les 45 minutes initiales, nous étions bien positionnés, positivait J. Galasso. Ensuite, nous avons trop reculé. Et chapeau à mon gardien qui vient de fêter ses 18 ans et qui ne peut rien sur les buts concédés."