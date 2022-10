Arbitre: Neuwart.

Cartes jaunes: Vanmackelbergh, Hennin, Puerta Lopez, Sevrin, Mailleux.

Buts: Leroy (1-0, 25e), De Bona (1-1, 46e).

FLAVION: Unver, Squevin, Dumont, Leroy (50e Leleux), Zingle, Hennin (70e Hardy), Collart (64e Pétrisot), Pessleux, Dubois, Decraux, Vanmackelbergh.

CHEVETOGNE: Gauchet, Sevrin, L.Minon, De Bona, Cappelle, P. Minon, Desille, Pierard, Mathieu, Puerta Lopez (60e Mailleux), Simon (45e Ergot).

Les visiteurs sont bien décidés à vendre chèrement leur peau. Et, au fil des minutes, ils se montrent plus saignants que leurs vis-à-vis. Et un premier envoi de Desille n’est pas loin de faire mouche. Au niveau des échanges, Flavion est assez brouillon. Une tête de Cappelle sur le gardien encourage les Coccinelles à insister. Ce qu’elles font. Mais sur contre-attaque, Zingle glisse à Leroy qui ne se fait pas prier. Les Rouges semblent remis en selle. Alors que les Noirs vont gaspiller quelques belles occasions de revenir au marquoir. Dès la reprise, sur un centre parfait parti de la droite, De Bona est là, du front, pour mettre au fond. Les deux équipes vont ensuite retourner au charbon avec entrain. Sur un bête ballon qui lui est destiné, le gardien Gauchet est surmonté, mais un défenseur parvient à le sortir en corner. Les Cinaciens vont aussi se créer quelques belles opportunités, mais n’arrivent pas à concrétiser.

"Nous ne devions pas sous-estimer cette équipe, confiait le T2 visité, Laurent Lecocq. Vous m’en reparlerez mais elle en prendra d’autres. On a marqué au moment où on en prenait un peu plein les pieds. Notre adversaire égalise sur la première de ses offensives en début de seconde période."

"Le petit brin de chance, c’est ce qui manque à Chevetogne depuis le début de saison, estimait son collègue visiteur. Il nous manque cette dernière touche de balle qui concrétise une occasion en but. Mais ça viendra, nous devons continuer à y croire."