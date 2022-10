Arbitre: Richard

Cartes jaunes: Ruiz, Peharpe, Cornet, Lazitch, Duchnik, Said, Lentz, Étienne, Di Bernardo, Bah, Sbaa, Munyange.

Cartes rouges: Ruiz (52e), Uhia (59e), Said (2 c.j., 68e).

Buts: Fall (37e), Cokgezen (93e).

SPRIMONT: Peharpe, Camara, Duchnik, Gerstmans (83e Isasi), Sangare (76e Di Bernardo), Fall, Bah, Lambrechts, Cokgezen (95e Nelissen), Ruiz, Jeunehomme.

ROCHEFORT: Lentz, Rémy, Ouedraogo (67e Lambert), Saïd, Sbaa, Senga (79e Cherdon), Uhia, Akwasi, Cornet, Monmart, Étienne.

En première mi-temps, Rochefort encaissait un énième but sur phase arrêtée depuis le début de la saison, signé Fall.

La deuxième mi-temps était pire et à oublier pour les Unionistes, pas aidés par l’arbitrage. Après avoir vu Sprimont réduit à 10, Uhia était lui aussi expulsé, pour un coup de coude léger. C’est ensuite au tour de Saïd de recevoir deux bristols jaunes, juste avant de tirer son corner, car ses… chaussettes étaient trop basses. "J’ai pourtant expliqué à l’arbitre que Francesco Totti a joué toute sa carrière comme ça, avec les chaussettes juste au-dessus de la jambière, expliquait, en pleurs, l’infortuné attaquant rochefortois. Je ne comprends pas pourquoi il m’a exclu." Cokgezen ne se privait pas pour enfoncer le clou en fin de match.

La pilule sera difficile à avaler pour Rochefort. "Les joueurs doivent absolument se regarder dans une glace. Ils doivent se remettre en question, constate avec effroi Jeffrey Rentmeister, le directeur sportif. Les semaines prochaines vont être difficiles. C’est dans ces moments-là qu’il faut se serrer les coudes. Il faudra peut-être s’adapter et jouer différemment. Il n’est pas impossible qu’un joueur ou l’autre rejoigne le club."

Pauletti avait déjà haussé le ton après la défaite face à Huy, en augmentant le nombre d’entraînements. Le tacticien rochefortois, qui purgeait sa suspension dans la tribune, est peut-être face au plus grand défi de sa carrière. "Il n’y a rien de positif dans le match. Quand on a des ambitions de titre, quatre défaites, c’est ce qu’on a sur une saison. Et tout cela avec des suspendus et des blessés. On a connu plus de semaines difficiles que de positives pour le moment", explique-t-il. Le plus dur est peut-être à venir pour Rochefort qui affrontera Ciney, la semaine prochaine avant de recevoir Marloie. Tout cela avec une liste d’absents qui s’allonge semaine après semaine.

Rémy : «Faire son autocritique»

Après la défaite à Sprimont, le capitaine rochefortois, Dylan Rémy manquait de mots pour qualifier la prestation de son équipe : «Il va falloir que tout le monde se regarde dans une glace. Il faut arrêter de prendre des bêtes cartes par ci, par là. Faire son autocritique serait déjà un bon début». Pourtant, la cohésion d’équipe règne dans le groupe unioniste depuis le début de saison, mais les joueurs ont laissé paraître beaucoup d’individualité. «Le premier que j’entends dire que la bonne ambiance ne règne pas, je me chargerai de lui dire que c’est complètement faux. On a un bon groupe, on tire dans le même sens. Mais il y a quelque chose qui manque. Il faut regarder dans son assiette.» Le match laissera des cicatrices. «J’espère surtout que ça permettra au groupe de grandir et de repartir de l’avant.»