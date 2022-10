30-15, 24-18, 22-20, 16-23

GEMBLOUX: Ponsard 13 (4x3), Reconnu 32 (5x3), Carretta 5 (1x3), Vandewalle 4, D. Marchal 2, Y. Marchal 21, Verdijen 1, Deblire 14, Lox 1, Robin.

Malgré quatre absents, c’est avec beaucoup de sérieux et d’envie que les "Couteliers" entament cette rencontre et la réussite est au rendez-vous, notamment par Y. Marchal et Reconnu, au point que le score est déjà révélateur à la 10e: 30-15. La domination de l’équipe locale se confirme dans le second quart-temps et le match est pratiquement plié au repos: 54-33.

Les Namurois restent efficaces en attaque mais la défense semble un peu plus perméable, principalement dans les dix dernières minutes puisqu’après avoir mené de près de trente points, seize points séparent les deux équipes au coup de sifflet final: 92-76.

Profondeville 79 – Genappe 96

22-19, 23-23, 20-27, 14-27

PROFONDEVILLE: Herquin 7 (1x3), Degey 13, Gruslin 16, Delvaux 13 (1x3), Tintillier, Garot 10, Tillieux 7 (1x3), Despeghel 4, Guns 9.

Face à une équipe de Genappe plus motivée que jamais après trois défaites consécutives, les Profondevillois n’ont tenu qu’une mi-temps, menant 22-19 à la 10e puis 45-42 à la pause.

"Nous étions toujours dans le match à la mi-temps mais nous sentions déjà que nos adversaires étaient plus vifs et plus hargneux, confie Thomas Dustin. Nous résistons encore dans le troisième quart avant de nous effondrer dans le dernier, en défense principalement. Nous savons pourquoi nous sommes battus il n’y a donc rien de mal fait."

Alors que le marquoir indique 65-69 à la 30e, la réussite des visiteurs fini par faire la différence.