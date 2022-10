Fraire vainqueur en derby à Mariembourg

Pour Nicolas Demande et sa bande de copains c’était tout autre. À cette allure-là les Frairois seront de sérieux candidats pour les play-off, voir plus. "Ce succès est principalement dû au fait que nous avons livré une excellente prestation en défense, explique ce dernier. Malgré notre succès nous avons mis sept ou huit minutes pour entrer dans le match. En attaque, on n’était pas en réussite. Le match d’Erpent était sans doute resté dans les têtes de mes joueurs. Je dirai aussi que depuis le début du championnat c’est notre plus belle et longue prestation en défense".