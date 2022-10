P1: Fraire vainqueur en derby à Mariembourg

Pour Nicolas Demande et sa bande de copains c’était tout autre. À cette allure-là les Frairois seront de sérieux candidats pour les play-off, voir plus. "Ce succès est principalement dû au fait que nous avons livré une excellente prestation en défense, explique ce dernier. Malgré notre succès nous avons mis sept ou huit minutes pour entrer dans le match. En attaque, on n’était pas en réussite. Le match d’Erpent était sans doute resté dans les têtes de mes joueurs. Je dirai aussi que depuis le début du championnat c’est notre plus belle et longue prestation en défense".

L’autre derby qui opposait Erpent au Mosa Jambes est logiquement revenu aux Collégiens (84-62).

"Nous avons très bien entamé la partie (13-21), confie le Jambois Jérôme Dupuis avant de laisser revenir Erpent au repos (38-32). Dès la reprise Erpent a signé un 6-2. Nous avons alors explosé et craqué physiquement car nous n’étions que huit. Si Erpent mérite largement son succès, nous avons tout de même livré un match correct si bien que nous n’avons pas à rougir de cette défaite. À souligner de notre côté l’excellente prestation d’Édouard Da Costa".

L’autre résultat, est la première défaite de Profondeville face à Mazy/Spy (40-49). "Après une mauvaise entame de match on a bien réagi, confie le coach mosan Kevin Cassart. Ce qui nous a coûté la défaite, ce fut le manque de rotations suite à un effectif réduit".