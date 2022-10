Arbitre: Demaret.

Cartes jaunes: Périlleux, De Decker, Yusufi, Hadim, Angellichio.

Buts: Dechamps (0-1, 46e ; 0-2, 48e), Sprimont (1-2, 54e), Dubois (1-3, 72e), Lotte (1-4, 74e), Nitelet (1-5, 76e).

ÉVELETTE: Ponlot, Hadim, Baudouin, Ciobanu, Williquet (78e Yusufi), Horion, Dethinne, Sprimont, Ntwali, Melery (68e Angellichio), Périlleux.

BIESME : Jacquet, Verelst (46e Lambot), Dubois, Mollet, Nitelet, Am. Lotte, Dechamps, De Decker, Demaepelaere, Van Den Abeele (78e Digiugno), François (71e An. Lotte).

Olivier Cauz voulait absolument éviter de prendre une volée de buts, comme lors des dernières semaines. Il misait donc sur un dispositif ultra-défensif, qui s’est avéré efficace lors de la première armure. "Nous étions bien en place lors de la première mi-temps, assure Colin Horion. On ne leur a rien laissé. Notre organisation était efficace. "

Mais, dès l’entame de la seconde période, c’était un tout autre scénario qui se dessinait, sur la pelouse d’Évelette. Une relance du gardien Louis Ponlot rebondissait dans le cou de Damien Dechamps et revenait derrière la ligne de but, donnant l’avantage aux visiteurs. C’est ensuite sur une action bien construite que les Biesmois doublaient la marque, à peine une minute plus tard. Évelette ne baissait pas les bras et réduisait le score par l’entremise de Mady Sprimont. Si les Évelettois tentaient de revenir au score, ils ne parvenaient pas à concrétiser.

C’était alors aux "Djobins" de dominer les débats et de planter pas moins de trois roses en quatre minutes, dont deux sur coup franc à l’entrée du rectangle. "Nos transitions étaient trop lentes, avoue le coach biesmois, Xavier Thiry. Les adversaires auraient pu mener au score. Mais notre pressing s’est avéré payant. J’aimerais tenir le zéro, mais on n’y arrive pas. Nous avons encore beaucoup de boulot."