Arbitre: Saridogan.

Cartes jaunes: Rigo, Beaujean.

Carte rouge: Beaujean (2 c.j., 61e).

Buts: Loriers (1-0, 10e), Willot (2-0 sur pen., 52e).

RUSD: Delaite, Capouet, Loriers (72e D. Leyssens), Taminiaux (68e Leemans), Colot, Herman, S. Leyssens (64e Benassy), Akandja (85e Veroven), Daxhelet, Fontaine, Willot.

ANDENNE : Luyten, François, Dujardin, Rigo, Mamona, Mota, Corra, Bongiovanni (68e Binon), Beaujean, Falise (59e Selahi), Muhcu.

Il faut à peine 10 minutes pour voir Herman jouer en profondeur. Le défenseur Beaujean se loupe et Loriers trompe Luyten. C’est 1-0. Dinant se crée encore quelques occasions en première période via Loriers et Colot face à des Andennais totalement impuissants. À la 52e, Colot est accroché très légèrement dans le rectangle et l’arbitre indique le point de penalty, transformé par Willot qui double la mise pour les siens.

Arrive alors la 56e minute de jeu. L’arbitre interrompt la rencontre à la demande de son premier assistant, Mr Bonanno, ayant été victime d’insultes de la part du public andennais. Après un arrêt d’une demi-heure, la rencontre reprend et l’inarrêtable Colot se crée plusieurs occasions, mais qu’il ne parvient pas à conclure. Andenne obtient un penalty à la 79e. Rigo le frappe mais Delaite l’arrête. Victoire logique des Dinantais qui ont beaucoup galvaudé, comme l’explique Thomas Colot. "Je n’ai pas eu beaucoup de réussite, j’aime jouer en équipe, mais je devrais parfois être plus égoïste." Des propos confirmés par son coach Maxime Laloux: "Nous devions inscrire beaucoup plus de buts, mais soyons satisfaits. 2 matches, 2 clean sheets et 5 buts marqués." Dans l’autre camp, Dominique Cuvelier ne voulait retenir que la 2e mi-temps. "Le seul point positif, c’est que nous n’avons plus encaissé une fois à dix ."