Arbitre: Malter.

Cartes jaunes: Collard, Ligot, Quevrin, Tadjenant, Francotte.

Cartes rouges: Devroye (35e), Mauléon (2 c.j., 43e), Richir (2 c.j., 86e).

Buts: Richir (0-1, 40e), Wauquaire (1-1, 80e).

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard, Longin, Kindermans (76e Grégoire), Wauquaire, Ligot (46e Quevrin), Gilissen (76e Van Bets), Francotte, Piazzalunga, Barry (90e Boreux), Devigne.

LOYERS: Salmon, Crevits (67e Lamour), Dandoy, De Fraipont (38e Rushidi), De Geest, Boutgmi (56e Tadjenant), Richir, Lampecco, Collard (85e Mathy), Devroye, Mauléon.

Orphelins de Barbarin, Beguin et Trigaux, d’Ayika, blessé, et de Boigelot, suspendu, les Grand-Leeziens, qui retrouvaient Wauquaire, ont été contraints au partage face à des leaders privés de Delens, (blessé), Colard (suspendu), et Scaffidi (genou).

Au cours d’une première période très rythmée, Francotte, bien lancé par Barry, trouvait Salmon sur sa route (11e). Tout comme Boutgmi, qui se heurtait à Legrand (16e). La tête de Devroye (17e) et la frappe déviée de Barry (23e) rappelaient les gardiens à la vigilance. Devroye exclu pour une faute sur Francotte qui partait seul au but, Jean-François Beguin remplaçait un élément offensif, de Fraipont, par Rushidi, plus défensif. La fin du premier acte était marquée par le but de Richir, qui exploitait une erreur de Legrand (0-1), et par l’exclusion de Mauléon.

La seconde période était à sens unique. Forts de leur double supériorité numérique, les Gembloutois troquaient leurs longs ballons pour un jeu au sol. Francotte (50e, 57e), Quevrin (55e), Wauquaire (57e, 61e but annulé pour hors-jeu) se heurtaient à un Salmon impérial. Du moins jusqu’au coup de tête rageur de Wauquaire. Rageur et égalisateur. L’exclusion de Richir ne changeait rien au résultat.