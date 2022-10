Classement des buteurs de P1: Le hat-trick de Farikou avec Meux B

Non, le triplé inscrit ce week-end en P1 n’est pas signé d’un certain "FF" de Spy. Cette fois, c’est du côté de Meux B qu’il faut se tourner pour connaître l’identité d’un nouveau triple buteur parmi l’élite provinciale. Lors de la réception de Haversin, les Meutois ont laissé le soin à Gauthier Baudoin d’ouvrir la marque en première mi-temps. Mais, après la pause, c’est Francis Farikou qui s’est illustré à trois reprises, réalisant un hat-trick grâce à ses buts marqués aux 53e, 73e et 75e minutes de jeu. Il s’agissait des trois premiers goals de l’attaquant en P1, lui qui évolue plus régulièrement avec l’équipe A, en D2 ACFF.