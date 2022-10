25-16, 24-18, 15-25, 16-29

CINEY: Balthazar A. 7, Husson 12, 6 (2x3), Wutukidi 6, Gielen 15 (1x3), Malliar 15, Balthazar M. 19.

Dans un début de match musclé, les Cinaciens imposent une grosse pression défensive qui met en difficulté les Liégeois. Un premier écart significatif se creuse (19-8 après 7e), à la faveur d’une belle réussite des locaux dans la raquette adverse. À la fin de la première période, Ciney vire en tête. Les Condrusiens prennent le large dans le deuxième quart-temps (42-22 après 15 minutes), Alexis Husson joue juste et sert parfaitement le secteur intérieur condrusien qui domine. À la pause, Ciney mène de 15 points contre des "Dragons" peu adroits à distance.

Les Condrusiens reprennent mal et Esneux repointe le bout de son nez (+7). Ciney se relance mais son avance a fondu (64-59) et la dernière période s’annonce électrique. Les "Dragons" prennent l’avantage sur un tir à distance avant que Jacques et Malliar permettent aux Bleus de repasser devant. Certains coups de sifflet défavorables feront basculer le match en faveur des Liégeois. "On ne peut pas gagner un match en encaissant autant en seconde mi-temps, ou alors il faut compenser offensivement et cela n’a pas été le cas. On a manqué de lucidité en fin de match et, même si je n’aime pas parler de ça, l’arbitrage a été trop inconstant, réagit le coach Yohan Balthazar. Et puis l’équipe adverse arrive avec 30 supporters et il n’y a personne pour nous à domicile…"

Waremme 71 – Loyers 62

LOYERS: Casamento 3, Despontin 9, Pirlot 14, Bierman 6, Guillaume 10, Vanoverschelde, Louis, Bastin 5, Waterval 15,

Les Loyersois sont tombés sur une solide équipe de Waremme et se sont inclinés au terme d’une rencontre compliquée ce samedi. "Waremme a fait un très bon match, ils ont su mettre le bon tempo au bon moment et ont été chercher la victoire collectivement. De notre côté, nous avons été trop irréguliers. La réussite n’était pas de notre côté et nous avons aussi commis de trop nombreuses pertes de balle stupides. On pouvait tuer le match mais les gars ont manqué de lucidité offensive, explique un Julien Marnegrave qui en attend plus de ses hommes pour la suite de la saison. Nous devons être concentrés et déterminés chaque semaine, aucun match n’est à prendre à la légère."

Andenne 62 – Cointe 80

18-30, 16-15, 15-17, 13-18

ANDENNE: Marée 5 (1x3), Grégoire 3, Chaufouraux 3, Beaujean R. 2, Beaujean T. 22 (4x3), Otte 3 (1x3), Delva 20, Kisenga 4

Après un 12-0 initial, les "Oursons" ont couru après le score sans jamais faire douter Cointe ce samedi soir. Pierre-Philippe Baeken voulait néanmoins pointer les points positifs de la rencontre: "On fait une entame de match catastrophique puis on réagit bien malgré les 30 points encaissés après dix minutes. Même si on aurait pu être plus efficace, on a su trouver de bonnes options offensives et je suis satisfait de notre défense durant trois quart-temps. C’est évidemment frustrant parce qu’on réussit à faire jeu égal après notre mauvais début de match." Les Andennais devront se montrer plus constants s’ils désirent rebondir, à commencer par le déplacement à Neufchâteau, un concurrent direct. "Les deux semaines qui arrivent seront capitales. Tout est encore jouable mais nous devons absolument réagir avant qu’il ne soit trop tard", conclut l’entraîneur.