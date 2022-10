Marino et Delescaut plaçaient les leurs aux commandes (2-0). Pirson stoppait l’hémorragie d’un tir en pleine lucarne (2-1, 17e). Le score passait ensuite à 3-1 (De Roover), 3-2 (Pirson) et à 4-2 au repos (Tricot).

En 2e période, les Loyersois repartaient à l’assaut du but local. Gaye (4-3) relançait le suspense avant le 2e but de De Roover (5-3) et l’exclusion, pour une faute dite nécessaire, du capitaine local Tricot. Le match changeait d’âme. Melery (5-4) et Coco Ruymbeke (5-5) égalisaient. De 6-5 (Dogot), le score passait à 6-7 (Coco Ruymbeke et Pirson), 7-7 (Delescaut) et 7-8 (Coco Ruymbeke).

Dinant B 4 – Havelange 4

Rapidement devant grâce à Dessart (2) et Kleinkenberg, les Batyboy’s ont joué avec leur bonheur. Si les Mosans réduisaient l’écart avant et après le repos via Collart (1-3) et Hendrick (2-3), Kleinkenberg pensait offrir les deux points aux Condrusiens (2-4, 43e). Le Better Foot prenait alors tous les risques et, avec Cyril Delaite en gardien volant, arrachaient le partage grâce à Henry et Tasiaux.

Vedrin 7 – Auvelais 8

Après l’ouverture du score, les équipes se rendaient coup pour coup. Le repos était atteint sur le score de 3-4. En tête pour la première fois de la rencontre (6-5, 45e), les Vedrinois semblaient partis vers la victoire d’autant que les Sambriens Surinx et Dumont avaient été jaunis. Mais les visiteurs renversaient la vapeur. Delooz (3), Bothy, Gilissen, Limet et Munaut se sont partagé les buts locaux ; Declunder (2), Moretti (2), Roelen (2) et Surinx (2), les buts visiteurs. "Mes gars ont été héroïques dans l’adversité. Je suis fier d’eux", lançait le T1 visiteur Régis Romainville.

Mettet-Oret 2 – Leuze 6

L. et T. Graulus sont les buteurs locaux, Dell’Aquila (3), Gérard (2) et Guéry, les buteurs visiteurs. "Une contre-performance. Je pense sans mentir que nous avons frappé 40 fois au but sans marquer. Cela est aussi dû au gardien adverse, en état de grâce", précisait le gardien local Cédric Graulus.

Ciney 2 – RUS Dinant 5

Les Mosans prenaient la direction des opérations (0-1, 1e). En grande forme, Ducastel égalisait dans la foulée. Les lanterniers poussaient ensuite les visiteurs à la faute (2-1, score au repos). La défaite locale se dessinait en 4 actes. Ducastel se faisait exclure dès la reprise. Une négligence défensive était à l’origine de l’égalisation. Côte ratait ensuite l’immanquable et la mauvaise passe dans l’axe de Defeche était à l’origine du 2-3. La messe était dite. Les derniers buts ne changeaient rien. Th. Colot (2), C. Hengen (2) et G. Colin se sont partagé les buts mosans. "La défaite est sévère dans les chiffres. Même si nous avons encore connu la défaite, mon équipe a enfin retrouvé une âme", se réjouissait le T1 local Jérôme Renard.

Sambreville 0 – Seilles 5 (fft)