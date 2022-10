Les jeunes Vedrinois confirment leur bon départ. Dès la 14e c’est 1-0 via Sac. Arquet insiste et double la mise avant la pause via le même Sac (2-0). Après la pause les échanges sont plus équilibrés. Après avoir manqué la transformation d’un penalty, Jemeppe parvient à réduire la marque par Willot (2-1, 75e). Arquet ne reste pas en reste et ruine les derniers espoirs sambriens à la 83e suite à la réalisation de Fotia.

Moustier 3 – Rhisnes B 1

Même si Moustier ne menait que d’un but au repos. Cela dit, sa victoire est amplement méritée. Avant la pause, Carlier avait ouvert la marque. Dès la 47e c’était 2-0 via Mikel Faye. Le même joueur récidivait quelques minutes plus tard (3-0). La suite restait en faveur des visités malgré la réduction du score.

Namur B 2 – Emines 4

Très bell opération des Bruyérois qui reprennent des couleurs après un début de championnat compliqué. Au repos c’était 1-2 via deux buts de Sterpin. Si Marchal signait le 1-3, Namur réduisait l’écart (2-3). Mais Sterpin se montrait à nouveau réaliste.

Floreffe 1 - Ligny B 0 (arr.)

Après avoir pourtant mené 1-0 par Dogan Ulvan, Florff va perdre son sang-froid. En effet, une dispute entre deux joueurs floreffois obligeait l’arbitre à mettre fin prématurément à la partie.

Auvelais 6 – Falisolle 0

Face à Falisolle qui restait sur un beau succès (3-0) face à Floreffe, Auvelais n’a pas dû forcer son talent pour remporter un plantureux succès. Au repos la messe était déjà (quasiment) dite avec les quatre buts signés Tshintshompo, Saleh, Kasczmarczyk et Conti. Dès la reprise c’était 5-0 via Pietquin ? Si Falisolle tentait bien de sauver la mise, le dernier mot revenait à Rossomme.

Spy B 1 – St-Germain 0

Si Spy domine la première période, le marquoir n’évolue pas avant la pause.

Saint-Germain, peu à son avantage, ne peut prendre l’avance. De son côté Spy, méritant, doit attendre la 80e pour remporter les trois points suite à la réalisation de Seron.

Flawinne 3 – Taviers 0

La surprise du week-end est venue de la part des Flawinnois qui ont surpris des Taviétois, pourtant derniers vainqueurs de Saint-Germain. Dès la 20e, Betti, à peine entré au jeu, signait le 1-0. À la demi-heure, la tâche des visiteurs se présentait mal suite au but de Bryan Bouchat (2-0). En seconde période, si Taviers tentait de refaire surface, Flawinne qui secouait les filets par Di Lillo.

Leuze 1 – Bossière B 1

L’affiche du week-end entre les deux meneurs de la série n’a pas connu de vainqueur. Si Roger met à profit un penalty à la 5e, Bossière ne tarde pas à égaliser par Beauraing (1-1). En seconde période chaque formation tente à faire le break en vain.

Rien de plus à revendiquer pour Leuze et Bossière

Le match au sommet entre Leuze et Bossière s’est soldé par un partage que chaque coach estime logique.

«Ce score d’égalité me paraît logique, reconnaît sportivement le mentor leuzois Olivier Labyoit. Vu l’agressivité de Bossière, on a procédé par de trop longs ballons. On a bien tenté de faire la différence en seconde période, en vain. Si on examine le match on peut dire qu’on n’a pas pu se créer de réelles occasions. On ne peut donc rien revendiquer de plus. Je dirai aussi que chaque équipe songeait à ne pas perdre».

«Après le rapide 1-0, confie le coach bossiérois Pierre Gilson, on a mis un peu de temps à rentrer dans le match. La bonne chose est d’avoir pu égaliser avant la pause».

Du côté de Falwinne c’était évidemment la satisfaction après le succès face à Taviers. «Au vu du match, explique le coach namurois Gaël Masson, j’estime qu’il n’y a pas eu photo. Ce dimanche mon équipe a livré une excellente prestation».