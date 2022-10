15-11, 13-7, 17-19, 19-14.

CINEY: Mazuin, Beguin 11 (1x3), Ernoux 17 (1x3), Van Meerbeeck 2, Vanhorsigh, Delire 10, Bechoux 9 (1x3), Laurant 9, Medjo 6.

"Nous avons réalisé une grande prestation défensive, se réjouit la coach, Fannie Vandesteene. Alors que la défense est notre point à travailler en ce début de saison, sur ce match, on a été en mode: on ne fait plus de cadeau. Le déclic s’est produit dès l’échauffement: les filles étaient concentrées, mais l’adversaire joue. Face aux belles individualités adverses, on est directement allé au contact. En attaque, nous avons insisté à l’intérieur puisque nous dominions par la taille."