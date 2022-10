Haversin B 7 - Pessoux 3

Pessoux prend l’avance après dix minutes par Pêcheur. Haversin recolle au score à la 40e par Corhay et puis, passe devant deux minutes avant la pause avec un but de Verhaegen. Pessoux reprend bien le second acte et égalise par Ansiaux. La rencontre s’anime dans les 20 dernières minutes de jeu. Les visités inscrivent, coup sur coup, trois buts des œuvres de Georges (2) et de Verhaegen. Ansiaux relance une nouvelle fois Pessoux, mais les visiteurs plient en encaissant deux nouveaux buts via Verhaegen et Sanzot.

Feschaux 1 - Han 16

Han, qui vient de changer d’entraîneur, a empilé les buts. Au repos, le score était de 0-4. En seconde période, les visiteurs ont inscrit 12 buts supplémentaires. Les buteurs sont les suivants: Bruyère (3), Braconnier (2), Chollot (5), Bays (2) et Renoir (4). Le but de Feschaux a été inscrit par Puche en fin de match.

E. Sommenoise 1 - Dinant 5

Drugmand ouvre le score. Avant le repos, Bourtembourg donne deux longueurs d’avance à son équipe. En début de seconde période, les deux équipes se créent des occasions en début de seconde période, mais il faut attendre la 75e pour voir la partie s’animer. Collin réduit la marque. Dinant ne se laisse pas surprendre et dans les dix dernières minutes, inscrit encore trois buts des œuvres Bourtembourg, Ramelot, Drugmand.

Lustin B 4 - Gedinne B 2

Après une première période équilibrée, il faut attendre la 40e pour voir les visités ouvrir le score par l’entremise de Cwiklinski. Juste avant la pause, Dulieu double la mise. Gedinne pousse en début de seconde période et égalise par Grimonprez à la 51e. D’un doublé, Leocata permet à son équipe de mener de deux buts d’écart. Marchal réduit la marque pour Gedinne.

Mesnil 3 - Dion 5

Dion prend un super départ et après 32 minutes, mène 0-3 grâce à un triplé de Brecht. Baude réduit la marque à la 32e, mais Léonard permet à son équipe de mener 1-4 au repos. En seconde période, il faut attendre la 78e pour voir Baude inscrire un second but pour Mesnil. Brecht relance à nouveau les siens sur penalty. En toute fin de match, Aigret fixe les chiffres.

Anhée B 3 - Méan 3

Grâce à deux buts signés Wautie et Dubois, Méan mène au repos. Anhée B se réveille en début de seconde période et égalise via Matoh et Counnard. Palange permet à Méan de passer devant à la 75e mais en fin de match, Matoh offre le point à son équipe.

Leignon 1 - Pondrôme B 0

Leignon débute bien. Les visités trouvent la faille à a 37e par Meunier. En seconde période les visiteurs poussent pour tenter de recoller au score, mais Leignon résiste.