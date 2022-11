VIDEO | Une seconde victoire pour Nennen dans le challenge namurois

"Le circuit de Pontaury est le plus roulant du challenge, commence Laurent Servais, qui chapeaute cette épreuve et celle de mardi 1er novembre, qui se déroule au même endroit, mais dans le sens contraire . Avec la météo actuelle, il l’est encore plus. Les vélos ne sont même pas sales après l’épreuve".

Côté course, comme il y a quinze jours à Froidchapelle, le jeune Thomas Nennen, du team Ser’Vélo, a devancé tous ses concurrents. Du haut de ses 18 ans, le junior qui passera en espoirs la saison prochaine n’a laissé aucune chance à ses adversaires du jour. "Je pense me concentrer sur ce challenge namurois de cyclocross. Il y a tout de même 14 manches. Je ne suis pas certain de les faire toutes, mais le but sera de prendre un maximum de plaisir. Côté course, nous nous sommes rapidement retrouvés avec un petit groupe de quatre ou cinq concurrents en tête. Je prends la poudre d’escampette dans la seconde boucle du circuit et puis je temporise. On ne me donne pas beaucoup d’informations mais je me retourne régulièrement pour voir ce qu’il se passe derrière", raconte le Blaimontois.

La prochaine manche est prévue pour ce mardi, à nouveau à Pontaury, avant celle de Ciney, le 11 novembre prochain.