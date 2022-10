P3A: Leuze et Bossière B ne parviennent pas à se départager

C’était le choc du week-end entre les deux équipes en tête du championnat. Mais le duel entre Leuze et Bossière-Gembloux B n’a accouché d’aucun vainqueur (1-1). Résultat des courses: la P3A est toujours dominée par ce duo d’équipes, à égalité de points (27 sur 33). Derrière ces deux formations, Taviers, actuel troisième, sent dans son cou le souffle de Moustier et d’ Arquet B, tous deux vainqueurs 3-1 aujourd’hui ; les uns contre Rhisnes B, les autres face à Jemeppe. Les Sambriens et les Vedrinois reviennent ainsi à une longueur de Taviers, battu 3-0 à Flawinne.

Alors qu’il était en train de gagner 1-0 face à Ligny B, Floreffe n’a pas pu aller au bout de son match. En cause ? Une dispute entre joueurs floreffois, qui a contraint l’arbitre à stopper la rencontre plus vite que prévu…

Les autres matches ont vu les victoires d’ Émines à Namur B (2-4), de Spy B contre Saint-Germain (1-0) et d’ Auvelais contre Falisolle-Aisemont (6-0).

P3B: Ohey et le Condrusien en plantent cinq

Derrière l’invaincue formation oheytoise, Ciney B et le Condrusien B se partagent la place de dauphin grâce à leurs 22 points au compteur. Les "Bleus" se sont imposés 1-2 à Bois-de-Villers et les "Verts" 5-0 face à Achêne. Le leader Ohey l’a emporté sur le même score (5-0) contre l’ Union Dinantaise B.

Dans le bas du classement, si Faulx et Sinsin se sont quittés dos à dos (1-1), Miécret a été battu par Bioul B (1-2). Les deux autres rencontres opposaient Boninne à Denée (2-2) et Sclayn à Assesse (1-0).

P3C: Dinant et Vencimont cartonnent

Auteurs à eux deux de 13 buts, Vencimont et Dinant n’ont pas fait dans le détail, respectivement face à Nismes B et l’ Ardennaise. Les "Oranges" l’ont emporté 7 buts à zéro tandis que les "Copères" se sont imposés 6-0. Des buts et des clean sheets, donc.

Bièvre, qui n’avait plus gagné depuis le 25 septembre, a retrouvé la victoire en allant gagner à Beauraing B samedi soir (1-3). Thy-le-Château, qui avait lui été battu pour la première fois de la saison le week-end dernier, a rectifié le tir en s’imposant 1-3 à Pesche B. C’était également le même score du côté de Couvin-Mariembourg B, victorieux contre Rienne (3-1).

Si Biesme B et Somzée ont partagé l’enjeu (1-1), les autres matches se sont soldés par des victoires locales: celle de Philippeville face à Houyet (2-1) et celle d’ Hastière contre Frontières (2-0).