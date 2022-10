P2A: Succès de tout le top 5, deuxième victoire de Sauvenière

Les cinq formations en tête du classement se sont toutes imposées ce week-end en série A, dont le leader Ligny, face au FCO Namur (2-1). Bossière-Gembloux et Rhisnes, deuxièmes à égalité de points, ont battu Grand-Leez B (1-0) et Profondeville (2-0).

Quatrième, Naninne l’a emporté 3-2 contre Jambes tandis que Petit-Waret et Wépion, cinquièmes ex aequo, se sont imposés respectivement à Éghezée (0-1) et à Aische B (0-2).

Dans le bas de classement, Sauvenière a vaincu Tamines B (4-2). Ce succès est le deuxième des "Wawas" cette saison et leur permet de refiler la lanterne rouge aux Taminois. La dernière rencontre opposait Malonne à Lustin et ce sont les hommes de Nicolas Gérondal qui l’ont emporté sur un score de forfait (5-0).

P2B: Rochefort et Anhée se neutralisent, Molignée encaisse 7 goals

Gedinne, le leader de la série, a retrouvé le chemin de la victoire, que seul Anhée ne lui avait pas permis de goûter (dimanche dernier). Les Mauves se sont imposés 2-1 face à d’autres Mauves, ceux de Schaltin, qui restent quatrièmes au classement. Avec une longueur d’avance sur les Schaltinois, on retrouve l’ Union Rochefortoise B (3e), qui a concédé le nul (3-3) lors de la venue d’ Anhée, dauphin de Gedinne avec 23 unités.

Samedi soir, Molignée a essuyé un nouveau revers en étant battu 0-7 par Petigny-Frasnes. Gesves, qui restait sur une série de 4 matches sans défaite, a subi la loi de Tarcienne (2-0), la troisième formation mauve du top 5.

Dans les autres rencontres, Onhaye B a signé un résultat digne d’un set de tennis face à Surice (6-3). Un set que Bioul n’aura pas réussi à terminer face à Havelange (5-2). Assesse et Pesche se sont chacun imposés en marquant quatre fois. Mais alors que les Assessois n’ont rien encaissé contre Flavion-Morialmé B (4-0), les Peschelots ne l’ont emporté que par un but d’écart à Pondrôme (3-4).