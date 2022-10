Disputé dans un excellent état d’esprit, le derby, le premier à cet échelon de la compétition, est tombé dans l’escarcelle mosane.

Les Intéristes prenaient d’emblée le contrôle du ballon et se montraient dangereux par M. et S. Jamart. Sbaa se montrait plus réaliste (1-0, 13e). En début de seconde période, le capitaine local Lambotte était jauni.

La mauvaise remise de son équipier Sbaa était à l’origine de l’égalisation de Soussou Jamart (1-1, 38e). Le temps mort demandé par le coach local Olivier Baudelet portait ses fruits puisque Lenoir faisait 2-1 d'une frappe puissante avant de tuer tout suspense sur un penalty aux neuf mètres (3-1). Entretemps, l’Andennais El Hassani avait reçu une jaune.

Nationale 3B Jemeppe 4 – Florennes 3

Privés de leur gardien Genard, remplacé par Carmanne (premier match), et de Ré. Warnier, les Jemeppois, qui pouvaient compter sur Chennou, Güzel et Ren. Warnier (tous venus du noyau B), ont renversé une situation compromise (0-2 et 2-3) face à des Aviateurs orphelins de Cheront, des frères Fraiture et de Zingle.

"Nous savions que cela ne pouvait pas durer à six chaque semaine. Notre noyau est très court pour prétendre au top 3", regrette le portier florennois Steve "Bif" Ninnin.

Taouchant (2), Mélotte et Warnier se sont partagé les buts locaux, A. Delcourt, M. Delcourt et Helson, les buts visiteurs.

La Hestre 1 – Loyers 2

"Ce fut serré de bout en bout", concédait Nicolas Nellis qui, privé de nombreux éléments, pensait en matinée devoir déclarer forfait. Mais Mercier et Verdel se sont libérés. Tadjenant déflorait la marque à l’approche du repos (0-1) avant d’offrir aux siens un 5e succès de rang (1-2)

Sambreville 3 – Roselies 2

Menés 1-2, les Sambrevillois ont remporté une victoire au caractère. M. Boucha (2) et De Hollander ont inscrit les buts locaux. Carlier et Noël ont décidé d’arrêter.

Nationale 3C Tintigny 5 – Gedinne 2

Après avoir mené 0-1, les Ardennais ont égalisé (2-2) avant de craquer physiquement. J. Fondaire a inscrit les buts gedinnois.

Anhée 3 – Wanze 3

"Un point logique", précisait le capitaine local Justin Dubois. Après avoir viré en tête au repos (1-0), les Mosans se détachaient (3-0) avant de subir le retour liégeois. Ravet (2) et Nazé se sont partagé les buts locaux.

Aubel 6 – BV Mont 5

"Je suis content de la réaction des joueurs. Nous avons retrouvé de l’envie", se réjouissait le coach mosan Didier André, qui saluait les arrivées de M. Mayanga, et de Flavien Massart, et le retour de Medhy Petrisot.

Menées 4-0 après 20 minutes, ses ouailles stoppaient l’hémorragie avant le repos (4-1). A 5-1 dès la reprise, elles entamaient une vaine course-poursuite (5-2, 6-2 et 6-5). Les buteurs namurois se nomment J. Mayanga (2), M. Mayanga (2) et Dechamps.