Buts: Cardon (1-0, 12e), Davrichov (1-1 sur pen., 76e), Dupire (2-1, 90e + )

Les Dragons montois ont dû attendre les arrêts de jeu pour voir Dupire leur offrir les trois points. Cruel pour les Fagnards qui avaient su revenir au score à un quart d’heure du terme.

St-Ghislain/Tertre-Hautrage 2 – 3 Onhaye

Buts: Granville (0-1, 47e), Privitera (1-1, 52e), Lorenzon (1-2, 69e), Debelic (2-2 sur pen., 84e), Fastrez (2-3 sur pen., 87e)

Onhaye s’est imposé au bout du suspense. À chaque fois mené, Saint-Ghislain a su répondre et revenir au marquoir deux fois, mais le troisième et dernier but walhérois signé Fastrez lui a été fatal. Onhaye est la seule équipe namuroise de D3 à s’être imposée ce week-end.

Tamines 1 – 2 Saint-Symphorien

Buts: Boudar (1-0, 5e), Crame (1-1, 27e ; 1-2, 90e + )

Carton rouge: Bojovic (Tamines, 2cj 59e)

Grâce à sa victoire tardive, Saint-Symphorien empoche la première tranche de la série A.

RCS Braine 1 – 0 Aische

But: Buscema (1-0, 73e)

Carton rouge: Thirot (Aische, 2cj 19e)

Deuxième match et deuxième défaite pour Jérôme Patris à la tête d’Aische, qui s’est cette fois incliné à Braine.

Ciney 0 – 1 Richelle

But: Weber (0-1, 45e)

La première tranche est pour Richelle, vainqueur à Ciney par le plus petit écart. Les Liégeois ont profité du nul de Marloie (contre Aywaille), car les deux équipes, en tête avec 20 points, se départagent au nombre de victoires et c’est Richelle qui en possède une de plus.

Sprimont 2 – 0 Rochefort

Buts: Fall (1-0, 35e), Cokgezen (2-0, 90e + )

Cartons rouges: Ruiz (Sprimont, 2cj 50e), Uhia (Rochefort, 58e), Saïd (Rochefort, 2cj 67e)

Rochefort, réduit à neuf, s’est incliné à Sprimont et perd sa place sur le podium. Deuxième revers consécutif sans marquer pour les Unionistes.