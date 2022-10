Buts: Mukendi (0-1, 5e), Damblon (0-2, 45e), Bakija (1-2, 52e), Lafalize (1-3).

Toujours pas de victoire pour Cédric Fauré à la tête des "Merles". Les Namurois ont concédé une nouvelle défaite contre un Hamoir qui n’a pas traîné pour prendre l’avantage, et qui a doublé son avance avant le repos. Alors que Bakija avait réduit l’écart et redonné espoir aux locaux, Lafalize les a refroidis et scellé le succès des "Rats".

Meux 1 – Dison 0

But: Smal (1-0, 76e).

Dison s’est incliné d’un petit but à Meux. Un succès meutois venu des pieds de Smal dans le dernier quart d’heure. Seconde victoire d’affilée pour Meux alors que Dison confirme qu’il est dans une moins bonne période.