Yannick Pauletti a durci l’entraînement

"Yannick a rajouté des séances supplémentaires. Les gars ont eu trois séances. Le groupe doit travailler plus mentalement. Il y a eu beaucoup de discussions entre le staff et les joueurs. C’est très positif et constructif", détaille Jeffrey Rentmeister, directeur sportif.

L’accent a également été mis sur la solidité défensive, ce qui manque cruellement aux Unionistes jusqu’ici (11 buts encaissés en 9 matchs). "On prône un football très offensif donc c’est logique que parfois, nous soyons dégarnis derrière. Ce n’est pas une catastrophe, mais c’est un travail à effectuer en équipe, explique l’ex-sprimontois. Il faut aussi être patients au vu des nombreux blessés, mais ça n’excuse rien étant donné la qualité du noyau."

Rochefort reste à la troisième place, mais avec tout de même onze points de perdus depuis le début de saison. "On a déjà perdu pas mal de cartouches. Mais on verra à la fin si avec les faux pas qu’on a commis, ce sera grave ou non. On manque juste de concentration. On a déjà réussi à garder le zéro derrière, on peut le reproduire. C’est mon objectif principal", explique le gardien Gilles Lentz.

Toujours en course pour la tranche

Concernant la tranche, elle se jouera entre Marloie, Richelle et Rochefort. Pour la gagner, les hommes de Pauletti doivent s’imposer, miser sur une défaite de Marloie (contre Aywaille) et un nul de Richelle (à Ciney).