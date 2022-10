Pratz: « On espère une réaction »

Du côté des Taminois, l’objectif est tout autre. Il sera question de se relancer après avoir concédé deux revers et un nul lors des trois dernières rencontres.

« Une réunion mardi pour se dire les choses »

"On a eu une réunion mardi pour se dire les choses. On espère qu’il y aura une réaction. Quand je suis arrivé, je me suis dit que sur papier, on avait une équipe hors normes. Mais pour la plupart d’entre nous, notre carrière est derrière nous. Peut-être que l’on fait preuve de suffisance. Mais quand on veut, on peut. On n’est pas inquiet de notre forme actuelle, on va remonter ça", se rassure l’ancien buteur de Marloie.

Après trois semaines sans victoire, s’imposer face au leader avant le début de la seconde tranche relancerait une dynamique positive chez les "Alloux".