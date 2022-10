"Le coach n’était plus vraiment soutenu par le vestiaire, lance Cédric Magis, le buteur maison. La communication ne passait plus et nos demandes restaient sans réponse. Sur le terrain, on manquait certes de réussite mais la motivation n’était plus présente. Il fallait du changement."

Pour assurer l’intérim, les comitards ont confié les commandes à Florian Dawagne, l’ex-capitaine redescendu en P4. "On doit retrouver l’esprit de famille qu’on a perdu, ajoute le buteur pondrômois. On doit repartir du bon pied et stopper l’hémorragie."

Après la lourde défaite subie à Rochefort B, Pesche a relevé la tête en s’imposant 3-0 face à Bioul. "Une belle victoire sans encaisser, confie Benoît Thiry, le coach et gardien. C’est notre quatrième clean sheet. On a fait preuve de réalisme et c’est rassurant. Pour la confiance, c’était important. Pondrôme est dans le creux mais pas d’excès de confiance car l’équipe a un bon collectif avec un super finisseur. Les Beaurinois auront aussi à cœur de redorer leur blason. On se déplacera avec l’objectif de confirmer. En cas de victoire, on pourrait davantage regarder vers le haut." Durieux, Sobry et Ernest, qui sont toujours à l’infirmerie, ne seront pas du voyage.