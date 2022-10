Le circuit Jules Tacheny accueillera, le 19 et 20 novembre, les deux dernières manches du championnat de Belgique RX. Des courses sur 4 roues, intenses et rapides. Des sprints de 4 ou 6 tours, portière contre portière, sur un tracé spécifique qui mélange la piste asphaltée et des portions de terre au centre du circuit.

Des voitures puissantes et nerveuses. Des freinages en travers. Des virages négociés tout en glisse. Les meilleurs pilotes de rallycross utiliseront toutes les techniques pour s’imposer sous le drapeau à damier.

Sept catégories seront en compétition: Cross Car Junior, Cross Car Senior, Supernationals + 2000cc, Supernationals -2000cc, RX3, RX1, Superbuggy RX 2WD, Superbuggy RX 4WD, les départs s’enchaînent sans interruption. Un spectacle total pour les spectateurs qui ont une vue d’ensemble du circuit.

Intégrer l’académie

Le mercredi 16 novembre 2022, journée de sélection pour la Belgian Motorcycle Academy. Tu as entre 7 et 17 ans. Tu es un as de la moto. La Belgian Motorcycle Academy est faite pour toi. Comme chaque année la BMA est à la recherche de jeunes talents. Une formation d’au moins 20 jours, pratique et théorique, encadrée par des coaches professionnels, sur différentes motos et différents types de circuits. De quoi gravir rapidement les échelons de la compétition moto et, qui sait ?, prendre la relève de Barry Baltus et Roméo Fiorentino.

Intéressé ? Toutes les information sur: www.belgianmotorcycleacademy.be

Supermoto, Quad, Auto, Rallycross, venez vous amuser ou vous entraîner à Mettet. Peu importe votre niveau, le circuit Jules Tacheny vous ouvre ses portes pour venir rouler, sur deux ou quatre roues, en toute sécurité. L’occasion de s’amuser ou d’affiner son pilotage et sa maîtrise. De profiter des conseils et de l’expérience des coaches qui sont sur place.