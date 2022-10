"Après avoir fait la préparation avec le groupe, j’ai été absent pendant huit semaines suite à une blessure (entorse). J’étais un peu frustré de la situation et j’ai bossé pour être prêt quand on ferait appel à moi. David me donne ma chance cette semaine et j’en suis évidemment content", indique Alexis qui n’a bien sûr pas manqué de suivre les bons débuts de ses nouvelles couleurs. "Beaucoup de gens s’étonnent de ce bon début de saison mais, selon moi, il aurait encore pu être meilleur. Il nous a manqué un peu de concentration et de réalisme et nous avons perdu de bêtes points par moments. Comme l’a dit le coach, on dirait que nous avons plus de mal à assumer notre statut quand on joue contre des équipes plus à notre portée que lorsque nous jouons contre des favoris."

Dimanche, c’est un adversaire de taille qui se dressera sur la route des Cinaciens. "Richelle joue depuis quelques années le top cinq en D3 et est un des favoris de la série. C’est l’occasion pour nous de remettre les pendules à l’heure face à un adversaire de qualité. Chez nous, nous aurons un bon coup à jouer et nous allons tenter de faire un bon résultat."