Les Fagnards manquent de réalisme

Finalement, les Couvinois n’ont pas encore réellement lancé leur championnat. Les hommes de Gabor Bukran n’arrivent pas à décoller et réaliser cette fameuse série de bons résultats.

Il y a du fond

"La rencontre de la semaine passée face à Manage est le parfait exemple pour résumer nos débuts en D3. Un résultat décevant (une défaite 0-1) mais un fond de jeu loin d’être décevant. D’ailleurs face aux Manageois, je n’ai pas vu un adversaire qui joue le haut de tableau et domine dans le jeu, c’était du 50-50. On manque cruellement de finition et je ne vise pas les offensifs en disant ça mais c’est un constat général. Dimanche dernier, on touche encore une fois le poteau, on a une occasion avec le goal vide mais ça ne bute pas. Pourtant, les garçons charbonnent en semaine, ils n’arrêtent pas. "

Comme la semaine dernière, c’est Vincent Eugène qui sera aligné entre les perches vu que le transfert de Geoffrey Nicolas n’a finalement pas été demandé. Mais ce dernier s’est quand même entraîné avec les Fagnards mardi…