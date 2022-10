NISMES: Blessés: A. Fraiture ; absent: Houche.

SPY: Blessés: Jeanmart, Motte ; incertains: Boujabout, Lengelé.

Dans une excellente dynamique depuis 3 semaines, Nismes a trouvé son rythme de croisière en ce mois d’octobre et a fait un beau rapproché au classement. "Oui, on peut dire que Nismes va mieux, estime l’entraîneur des Crayats, Bareck Bendaha. Offensivement, on se trouve bien avec Boudin, qui a réussi un doublé la semaine passée, et Nava Fernandes, qui met lui aussi des goals. " Mais un élément important a fait son retour dans le noyau des Bleus : Benjamin Broutin. "Même s’il doit encore reprendre le rythme, Benjamin est ultra important pour l’équipe, poursuit Bareck. Par sa présence, il rassure tout le monde et donne confiance à tous les joueurs. En une touche de balle, il peut faire la différence. Je ne dis pas que sans lui on ne gagne pas. On a déjà réussi sans lui. Mais il contribue grandement à notre mieux. "

Chez les Spirous, la confiance est là et on veut confirmer le bon état de forme. "On reste sur une bonne première tranche avec 20 points sur 30, souligne le buteur maison, Florian Fromont. Même si je pense qu’on aurait pu aller prendre 2 ou 3 points de plus." Dimanche ce sera donc une affiche entre deux équipes en forme. "Je crois que la première équipe qui parviendra à prendre l’avantage sera victorieuse, juge l’ancien Andennais. Cela risque d’être un beau match."

Pour les 84 bougies du président

"Notre saison a vraiment commencé depuis Meux, avec un 12 sur 15, rappelle Eddy Broos. Comme nous, Nismes joue au foot sans retenue, nous devrions vivre une belle rencontre face à un adversaire direct. Pour les 84 printemps de notre président Van Batselaere, la victoire serait le plus beau des cadeaux. Mais ne nous mettons pas de pression inutile."