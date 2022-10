"On vit un début de saison difficile mais ça fait partie du sport. Nous avons une belle équipe, on a juste besoin d’un peu plus de temps pour que la mayonnaise prenne. On enchaîne des gros morceaux, avec Malines la semaine passée, puis la coupe d’Europe et maintenant Braine, mais tous les matchs sont à jouer et à gagner", explique Marjorie Carpréaux.

La joueuse a hâte d’en découdre avec son ancien club, qui compte encore en ses rangs des personnes qu’elle a côtoyées: "C’est toujours spécial de jouer contre Fred Dusart qui est quelqu’un de bien et d’important pour moi. J’ai joué pour lui durant trois saisons, à Villeneuve-d’Ascq puis à Braine, et c’est motivant de l’affronter. On s’attend à jouer dans une salle pleine et on va tout faire pour gagner ce match. Ça va être difficile mais on peut gagner contre tout le monde comme on peut perdre contre tout le monde, c’est à nous de saisir les occasions qui se présentent."

Car, la meneuse insiste, le noyau namurois est de grande qualité et est capable de mieux:

"On a une très bonne équipe et de bonnes joueuses, tant sur le papier que dans l’attitude. Je suis un peu triste parce que je ne propose pas, à titre personnel, mon meilleur basket en ce moment et je suis convaincue que nous pouvons bien mieux jouer qu’actuellement. En tant que professionnelles, nous devons offrir de meilleures prestations au club et à nos supporters, nous travaillons beaucoup dans ce sens. On a besoin d’un déclic et quand on l’aura, ça va faire mal !"