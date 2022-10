Jérôme Patris en terre connue

Jérôme Patris connaît bien ce club où il a passé trois ans en post-formation en équipe d’âge et en première. De plus, le médian offensif Benoît Ladriere est le parrain de son fils. "C’est une équipe qui a énormément d’expérience, avec un coach (NDLR: Olivier Suray) que j’apprécie. J’imagine rencontrer une équipe requinquée depuis dimanche. De notre côté, on a fait trois entraînements cette semaine où on a remis l’aspect cohésion sur la table et le travail sans ballon."

Et évidemment la mise en place d’une défense totalement inédite suite à la suspension de Nicolas Grégoire et les absences connues d’Alexis Daout et de Nicolas De Maeyer.