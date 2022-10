« Je me contenterai d’un pointu si ça vaut 3 points »

Et ce ne sont pas les deux seuls hommes à bien se trouver à Loyers, qui vit un début de championnat parfait. Ou quasi parfait avec ce 28 sur 30. "Il manque deux points, ceux qu’on a perdus à Biesme. C’est dommage parce qu’on devait gagner là-bas. J’avais marqué le 1-2 mais, sur une erreur, on encaisse le 2-2 trente secondes après. Au final, c’est devenu un bon point vu qu’Arquet avait concédé le nul la semaine précédente. Et puis, à côté de ces deux points perdus, il y a tellement de positif à Loyers !"

La D3 en ligne de mire

Si Arquet revient si souvent dans la bouche du Loyersois, c’est qu’il le considère comme un rival en vue… du titre. "En début de saison, l’objectif était de jouer le top 5, poursuit Aissam Boutgmi. Mais on a un groupe de qualité avec un grand noyau et l’appétit vient en mangeant: au vu de nos dix premiers matches, on ne peut que viser le titre. C’est en tout cas l’objectif qu’on s’est fixé car être champion est plus simple que de se casser la tête à jouer un tour final si on veut aller en D3. Et, pour cela, on sera en concurrence avec Arquet. L’équipe m’a bien épaté et elle va nous embêter tout au long de la saison."

Des rivaux, Loyers n’en voit pas qu’à Vedrin. "On voyait Biesme également, mais ça n’a pas tourné comme prévu. Il faudra voir comment l’équipe se reprend. Et nous n’avons pas encore joué contre Grand-Leez." Ce sera fait demain. L’occasion pour Aissam Boutgmi de retrouver Dorian Piazzalunga, ex-Molignard tout comme lui. "Grand-Leez va se donner à fond contre le dernier invaincu de P1. Ça reste une équipe solide, on s’attend à un gros duel. "

Nul besoin de préciser qu’un succès loyersois ne ferait que conforter les ambitions du club. "Match après match, on vise les 3 points", assure l’attaquant. Qui se remettra en selle pour une nouvelle bicyclette ? "Ce n’est pas le plus important. Ce qu’il faut, c’est gagner. Si je mets un but, tant mieux. Encore un retourné ? Je me contenterai bien d’un pointu si ça rapporte trois points. Par ailleurs, je ne suis pas le seul buteur à Loyers. Pour cela, on est très polyvalent: Tadjenant, de Fraipont, Richir, Adri Collard… Tout le monde sait marquer !" Bonne nouvelle car les goals restent les armes les plus efficaces pour partir à la conquête d’un titre.