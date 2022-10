Vainqueurs de la première tranche, les Grognards de Ligny ont réalisé le premier de leurs objectifs. S’ils veulent éviter le retour de Rhisnes et de Bossière-Gembloux, ils devront prendre la mesure du FCO Namur demain après-midi.

Orphelins de leur coach Roman Severino, qui a jeté l’éponge dimanche soir, les Olympiens, neuvièmes et désormais entraînés par le T2 Fortunato Crimi, ont à cœur de retrouver une place en adéquation avec leurs ambitions d’avant-saison.

"Le FCO était annoncé parmi les favoris et, après la première tranche, on peut dire que nos invités sont la déception de ce début de championnat, lance l’entraîneur lignard Jean-Baptiste Bertrand. Ils n’ont pas réussi à démarrer et cela a même poussé Roman Severino à démissionner. Les qualités dans le groupe sont bien là. Cela reste donc étonnant. Nous devons rester respectueux et méfiants pour retarder leur réveil d’une semaine !"

« Roman Severino a donné le maximum »

En face, le FCO Namur ne compte évidemment pas attendre si tard pour se relancer. Mais il faudra bien sûr voir comment les Olympiens se remettront du départ de leur coach.

"L’arrêt de Roman Severino nous a surpris, concède en effet le directeur technique namurois Franco Fichera. Même si les résultats n’étaient pas à la hauteur des ambitions affichée en avant-saison, je pense que Roman a donné le maximum. Son discours semble avoir été incompris par une partie du groupe. Mardi, lors d’une réunion avec le comité, les joueurs ont été placés devant leurs responsabilités. Même si nous nous voulons positifs, prendre un point serait déjà un bon résultat ce dimanche."

Le club désignera le nouveau coach en début de semaine prochaine.