Un dernier test avant Namur

Pour lequel il a également été repris au sein de l’équipe de Belgique. Au plus grand plaisir de ses supporters, qui pourront aller l’encourager en nombre, le dimanche 5 novembre, sur le prestigieux parcours de la Citadelle de Namur, que le jeune coureur de Walcourt n’a pas encore été reconnaître (il ira découvrir le nouveau circuit la semaine prochaine). "J’ai encore senti le week-end dernier que ma condition est bonne, que je suis là où j’espérais être à cette période, ajoute Antoine Jamin. Avec ma chute au Championnat de Belgique de VTT et ma fracture au niveau de la main, j’avais dû mettre un terme à ma saison de mountain-bike. Je m’étais alors concentré sur la perspective du cyclo-cross."

Coupe de France

Pour sa deuxième année dans la catégorie des juniors, il a fait le forcing pour intégrer l’équipe nationale en allant s’imposer en Flandres, mais aussi en obtenant des places d’honneur sur des rendez-vous repris dans le calendrier de l’Union Cycliste Internationale, comme avec sa quatrième position à Beringen. "Dimanche dernier, je me suis classé cinquième sur la seconde manche de la Coupe de France (NdlR: disputée à Nommay) . Mon début de course ne s’était pourtant pas bien déroulé car le concurrent devant moi n’a pas su mettre sa chaussure dans sa pédale et j’ai perdu des places, me retrouvant vers la vingtième position. Mais j’ai su remonter pour terminer dans le Top 5. J’étais satisfait de mes jambes. Bien plus que la veille ! Le samedi, je m’étais aligné sur la première manche de la Coupe de France, mais, après être resté assis pendant cinq heures dans la voiture, je me sentais un peu cassé en course. Je n’avais pas récupéré du voyage et j’ai préféré arrêter pour être en forme le lendemain."

Avec ce Top 5 qui le met en confiance avant de disputer sa première manche de la Coupe du Monde depuis les deux effectuées l’an passé (Namur où il avait terminé 42e et Termonde, où il avait été contraint à l’abandon). Il espère bien marcher à Maasmechelen dimanche, pour continuer à grappiller des points UCI. "J’en ai déjà pris cette saison, j’espère donc démarrer en meilleure place sur la ligne de départ de la Citadelle de Namur que l’an passé."