"Voilà un beau match à jouer entre co-leaders de la série", lance le coach leuzois Olivier Labyoit.

Côté chiffres, les deux équipes en présence seraient à stricte égalité si Leuze n’avait inscrit cinq buts de plus que son hôte du jour.

"Bossière est une équipe homogène et équilibrée où il n’y a pas vraiment d’individualités, ajoute Olivier Labyoit. Dans une série assez relevée, on sait que tout le monde peut battre tout le monde. Malgré notre classement, on continue à prendre les matches les uns après les autres tout en espérant aller le plus loin possible."

Chez les Bossiérois, le coach Pierre Gilson est rassuré après la belle prestation de son équipe face à Arquet B (3-1). "Si Arquet développe du plus beau jeu, Leuze est plutôt une formation avec plus d’efficacité et de réalisme et de très bons éléments dans toutes les lignes, explique-t-il . C’est une équipe où le danger peut venir de partout. Je compte donc bien repartir de Leuze avec quelque chose et pourquoi pas plus d’un point ? Il y a bien eu un peu de déception de n’avoir pas remporté la première tranche, mais on reste ambitieux."